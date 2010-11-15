سرهنگ کریمی عبادالله کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 9 عضو این باند کلاهبرداری که دو نفر آنان زن هستند با استفاده از دو سکه طلا مربوط به دوران هخامنشی با مراجعه به طلافروشی های استانهای همجوار و با ادعای اینکه سه هزار سکه دیگر نیز برای فروش دارند، آنها را پای معامله می کشاندند.

وی اظهار داشت: دو عضو این باند در مواقعی که خریداران از تقلبی بودن سکه ها مطلع می شدند با لباس پلیس، وارد طلا فروشی ها می شدند و خود را مامور نیروی انتظامی معرفی کرده و با اعلام غیرقانونی بودن معامله، پول و سکه ها را می گرفتند و به همراه دیگر اعضای باند متواری می شدند.

رئیس پلیس آگاهی گیلان گفت: با شکایت مال باختگان، پلیس این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و اواخر هفته گذشته اعضای این باند را در معامله صوری دستگیر کرد.

وی خاطرنشان کرد: اعضای این باند تاکنون به 10 میلیارد ریال کلاهبرداری اعتراف کرده اند و از آنها سه هزار و 500 سکه طلای تقلبی، دو سکه طلا منقوش به تصاویر پادشاهان هخامنشی، دو جام طلا، دو بشقاب نقره، سه خودرو، دو قبضه سلاح کمری، تابلوی ایست و بازرسی، لباس پلیس، بی سیم، دست بند و یک دوربین شکاری کشف شده است.