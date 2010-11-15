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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۳۴

بازرسی از سطح بازار از مرز 120 هزار مورد گذشت

بیش از 120 هزار بازرسی از واحدهای صنفی در دو هفته ابتدایی طرح مبنا در سراسر کشور انجام شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز اجرای طرح مبنا ؛ در دو هفته ابتدایی این طرح ؛ 126 هزار و 877 بازرسی از واحدهای صنفی ، توسط واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی سراسر کشور انجام شد.

بر اساس این گزارش، 41 هزار و 619 گزارش مردمی در این دوره دریافت شد و بر اساس این تعداد 17 هزار و 72 پرونده تشکیل شد و به تعزیرات جهت رسیدگی ارجاع شد.

این گــزارش حاکی است افزایش قیمت در بخش کالا و خدمات مربوط به روغن، برنج، حبوبات، پوشاک، میــوه، لاستیک خـودرو، رب گوجـه فرنگی، لبنیات، مـواد شوینـده، تن ماهی، تعویض روغنی، آرایشگاههای زنانه و مردانه و تعمیرات لوازم صوتی و تصویری بوده، ضمن اینکه مهمترین عناوین تخلف نیز مربوط به عدم درج قیمت، گرانفروشی و عدم ارایه فاکتور است.

طرح مبنا از ابتدای آبان ماه سالجاری فعالیت خود را در شورای اصناف کشور آغاز کرده است.

کد مطلب 1192558

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