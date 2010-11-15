بازرسی از سطح بازار از مرز 120 هزار مورد گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز اجرای طرح مبنا ؛ در دو هفته ابتدایی این طرح ؛ 126 هزار و 877 بازرسی از واحدهای صنفی ، توسط واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی سراسر کشور انجام شد.

بر اساس این گزارش، 41 هزار و 619 گزارش مردمی در این دوره دریافت شد و بر اساس این تعداد 17 هزار و 72 پرونده تشکیل شد و به تعزیرات جهت رسیدگی ارجاع شد.

این گــزارش حاکی است افزایش قیمت در بخش کالا و خدمات مربوط به روغن، برنج، حبوبات، پوشاک، میــوه، لاستیک خـودرو، رب گوجـه فرنگی، لبنیات، مـواد شوینـده، تن ماهی، تعویض روغنی، آرایشگاههای زنانه و مردانه و تعمیرات لوازم صوتی و تصویری بوده، ضمن اینکه مهمترین عناوین تخلف نیز مربوط به عدم درج قیمت، گرانفروشی و عدم ارایه فاکتور است.

طرح مبنا از ابتدای آبان ماه سالجاری فعالیت خود را در شورای اصناف کشور آغاز کرده است.