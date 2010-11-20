به گزارش خبرنگار مهر، وقتی رئیس اتحادیه دانشگاههای غیرانتفاعی از خالی ماندن 5/62 درصد ظرفیتهای کاردانی و کارشناسی اعلام شده سال 89 این دانشگاهها در سال جاری خبر داد و آن را ضربه ای کمرشکن و موجب اضمحلال و ورشستگی کلیه دانشگاهها و موسسات غیردولتی غیرانتفاعی دانست، سازمان سنجش آموزش کشور نیز اعلام کرد هر داوطلبی که فقط در جلسه کنکور حاضر شده و حتی مجاز به انتخاب رشته نیز نشده است می تواند دانشجو شود اما به طور مشروط در دانشگاههای غیرانتفاعی.

علی آهون منش رئیس اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان استقبال قبول نشده های کنکور از ثبت نام مشروط در دانشگاههای غیرانتفاعی گفت: "تعدادی ثبت نام کرده اند اما ثبت نام کنندگان تعداد قابل توجهی نبودند لذا راهکار سازمان سنجش دوایی برای مشکلات دانشگاههای غیرانتفاعی نبود."

وی در تشریح علل عدم استقبال داوطلبان از امکانی که سازمان سنجش آموزش کشور برای دانشجو شدن قبول نشده ها و غیرمجازهای کنکور ایجاد کرده بود گفت: "قبل از اینکه سازمان سنجش این امکان را اعلام کند، دانشگاه آزاد نسبت به جذب قبول نشده های کنکور سراسری که در کنکور دانشگاه آزاد اسلامی نیز شرکت کرده بودند اقدام کرده بود. دیگر کسی نمانده بود که بخواهد به دانشگاههای غیرانتفاعی بیاید."

به گزارش مهر، معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور در نیمه مهر ماه با اشاره به عدم تکمیل ظرفیت رشته‌های تحصیلی دوره کاردانی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی اعلام کرد: کلیه حاضران در جلسه آزمون سراسری سال 1389 (اعم از داوطلبان مجاز و غیرمجاز به انتخاب رشته) که در ردیف پذیرفته ‌شدگان نهایی این آزمون قرار نگرفته ‌اند امکان ادامه تحصیل در دانشگاههای غیرانتفاعی را دارند.

حسین توکلی به مهر گفته بود: این افراد در صورت تمایل برای ادامه تحصیل می توانند با ارائه کارنامه اولیه داوطلبان که از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش قابل دریافت است و با ارائه مدارک لازم شامل اصل شناسنامه عکسدار، اصل کارت ملی، 2 قطعه عکس 4×3 و گواهی پیش‌دانشگاهی از 18 مهر ماه تا 22 مهر به یکی از مؤسسات غیرانتفاعی پذیرنده رشته‌های تحصیلی مقطع کاردانی مراجعه و نسبت به ثبت ‌نام خود به صورت مشروط و منحصراً در یک رشته تحصیلی کاردانی اقدام کنند.