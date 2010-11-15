400 گروه پیشتاز در سازمان دانش آموزی استان یزد فعالند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدکاظم دشتی ظهر دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: در حال حاضر 20 هزار دانش آموز یزدی عضو در سازمان دانش آموز در قالب تشکلهای فرزانگان و پیشتازان فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: 20 هزار عضو سازمان دانش آموزی یزد نیز در برنامه های مشترک هلال احمر و این سازمان عضویت دارند.

دشتی خاطرنشان کرد: سه هزار نفر از دانش آموزان استان یزد نیز در خبرگزاری پانا و پاما فعالیت می کنند که البته 200 نفر از این تعداد هم اکنون فعال هستند و بقیه فارغ التحصیل شده اند.

وی با اشاره به نحوه فعالیت پیشتازان و فرزانگان بیان داشت: عمده تشکیلات سازمان دانش ‌آموزی در مدارس پسرانه را پیشتازان و در مدارس دخترانه را فرزانگان تشکیل می‌ دهد.

دشتی خاطرنشان کرد: در استان یزد دو ناحیه و 14 منطقه آموزش و پرورش فعالیت می ‌کنند که سازمان دانش‌ آموزی تعامل بسیار خوبی با این نواحی و مناطق و معاونان پرورشی آنها دارد که این تعامل در پیشبرد اوقات فراغت و اجرای برنامه‌ های تربیتی دانش‌ آموزان بسیار موثر بوده است.

وی افزود: معتقدیم سازمان دانش ‌آموزی و معاونت پرورشی دو بال پرواز تعلیم و تربیت هستند.

طرح هدفمند عضوگیری شبکه دانش آموزی اجرایی شد

دشتی عنوان کرد: تا سال قبل در هر مدرسه گروههای 36 نفره در قالب این تشکلها تشکیل می ‌شد اما در سال جاری با اجرای طرح هدفمند عضوگیری شبکه دانش‌ آموزی، محدودیت در آمار دانش ‌آموزان برداشته شد و این 36 نفر در واقع به عنوان اعضای اصلی انتخاب می‌ شوند و هر مدرسه‌ ای که آمادگی داشته باشد، می‌ تواند تا حدود 140 نفر به زیرمجموعه و زیرشاخه‌ های خود اضافه کند.

دشتی با اشاره به اینکه تشکلهای فرزانگان و پیشتازان در قالب پنج تیم مختلف فعالیت می ‌کنند، عنوان کرد: این تیمها شامل تیم آموزشی، تیم فرهنگی و تبلیغی، تیم مراسم، تیم امداد و نجات و تیم ورزشی است.

وی با بیان اینکه در هر یک از تیم‌ها علاوه بر مربی، یاور مربی به هماهنگی با اعضای گروه می ‌پردازد، خاطرنشان کرد: در آذرماه امسال تمامی یاور مربی ‌ها طی چند مرحله به قم و مشهد اعزام می‌شوند و در گروه‌های خاص آموزش‌های مورد نیاز را فرا می‌گیرند و این آموزش‌ ها را به تیم‌های خود انتقال می‌ دهند.

همایش سادات در یزد برگزار می شود

دشتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های مختلف سازمان دانش آموزی در مناسبتهای مختلف از برگزاری همایش سادات در سوم آذرماه جاری خبر داد.

وی افزود: روز سوم آذرماه، دانش ‌آموزان سادات پسر مدارس راهنمایی و متوسطه در قالب کاروان شادی با شالهای سبز پیاده به سمت امامزاده جعفر حرت می ‌کنند و در آستان مقدس امامزاده جعفر (ع) برنامه‌ های ویژه ‌ای اجرا خواهند کرد.

وی در این نشست همچنین به تشریح فعالیتهای اردویی، آموزشی و ... دانش آموزان عضو در سازمان دانش آموزی استان یزد پرداخت.