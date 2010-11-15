به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی پنجمین جشنواره کتاب برتر در حالی ساعتی دیگر در کتابخانه ملی آغاز می‌شود که اسامی برخی داوران به عنوان نفرات برتر و کتاب‌های تقدیری اعلام شده است.

اسد‌الله شعبانی که سرگروه داوران بخش شعر است و کتابش با عنوان "یک نفر رد شد از کنار دلم" جزو 12 کتاب تقدیری اعلام شده است، در این باره گفت: این شیوه از اول هم مناسب نبود و در آیین‌نامه داوری نمی‌گنجد.

وی اظهار کرد: اما هر داوری که کتاب در این مسابقه داشت حق رای به کتاب خود را نداشت و در جریان داوری‌های کتابش جلسه را ترک می کرد.

سرگروه بخش شعر پنجمین جشنواره کتاب برتر ادامه داد: پیش از این هم به این مساله اعتراض کرده بودیم اما رئیس هیئت داوران اعلام کرده که حق رای به کتاب‌هایتان را ندارید.

به گفته وی،‌ کسانی که در جشنواره‌ای ذینفع هستند نباید داوری کنند و این کار باید توسط افراد دیگری صورت بگیرد و این مساله در بیانیه پایانی این جشنواره ذکر شده است.

شعبانی با اشاره به اینکه اگر قرار بود دوستانم به کتاب من رای بدهند باید برتر می‌شدم، اظهار کرد: این اشکال بنیادی را می‌پذیرم و امیدوارم این نقص بزرگ مرتفع شود.

برپایه این گزارش، پنجمین جشنواره کتاب برتر عصر امروز با معرفی سه کتاب به عنوان کتاب برتر و 12 کتاب تقدیری به کار خود پایان می‌دهد.

کتاب "صد قصه از هانس کریستین اندرسن" ترجمه محمدرضا شمس و نیز مجموعه شعر "یک نفر رد شد از کنار دلم" سروده اسدالله شعبانی از جمله کتاب‌های داوران جشنواره است که در میان کتاب‌های تقدیری قرار گرفته است.

همچنین مجموعه شعر "چشم‌های زمستانی" ترجمه و بازآفرینی توسط افسانه شعبان‌نژاد هم به عنوان کتاب برتر این جشنواره معرفی شده است. شعبان‌نژاد خود یکی از سه داور بخش شعر جشنواره بوده است.

دو کتاب از نشر طلایی که مدیر مسئول آن کاظم طلایی، رئیس هیات داوران جشنواره کتاب برتر بوده نیز در میان کتاب‌های برتر و تقدیری این جشنواره قرار دارد.