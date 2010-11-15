صدور تعداد کارتهای بازرگانی 59 درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید صدری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین آموزش تجارت خارجی برای 280 نفر معادل پنج هزار و 747 ساعت - نفر طی شش ماهه نخست امسال صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: سال گذشته 42 جایزه صادراتی به ارزش 14 میلیارد ریال پرداخت شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه ممنوعیت ورود کالاهای غیرکیفی در راستای حمایت از تولید داخلی است گفت: با اعلام 170 قلم کالای غیرکیفی و ممنوعیت ورود آنها به کشور بر مبنای غیرکیفی بودن کالا و آسیب رساندن آنها به بخش تولید داخلی بوده است.

صدری با بیان اینکه هدف ا‌ز این کار حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی بوده و نه به کارگیری سیاستهای مقابله جویانه افزود: مدیریت واردات به معنای سامان‌ دادن به واردات بود و به مفهوم ایجاد محدودیت برای آن نیست.



وی تقسیم کار ملی در فرایند واردات را شناسایی دقیق نقش دستگاه‌های دخیل در امر واردات، گام برداشتن در جهت انجام کامل و مستمر آنها و ایجاد هماهنگی برای دستیابی به اهداف مدنظر دانست و ادامه داد: تعیین ضوابط و استانداردگذاری یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت واردات است که در کشورهای دارای تجارت آزاد نیز به کار گرفته می‌شود.



رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان در رابطه با آزادسازی نرخ ارز نیز گفت: دولت یکی از محورهای هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی را "اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی" قرار داده است و وزارت بازرگانی نیز در سال های اخیر مطالعات بنیادی و کاربردی خوبی رادر این زمینه انجام داده و همچنین در ماه‌های اخیر موضوع سیاست‌های ارزی، دو بار در دستور کار کمیته صادرات غیرنفتی به ریاست وزیر بازرگانی قرار گرفته است.



صدری در ادامه با تاکید بر در دستور کار نبودن استفاده از ابزار غیرتعرفه‌ای برای کنترل واردات گفت: مدیریت واردات در مرحله نخست نیازمند هدفگذاری است و باید واردات کالاها را بسته به نوع کالا و از نظر معیارهای مختلفی نظیر آسیب‌رسانی به بخش تولید، شدت نیاز بخش تولید به کالاهای وارداتی مورد نیاز در فرآیند تولید و ... تفکیک کرد و سیاستهای مشخصی برای مدیریت آن بکار گرفت.



رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان، پشتیبانی از صادرات، کاهش نسبت کالاهای مصرفی و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و بهبود نسبت صادرات به واردات کشور را یکی از رویکردهای مهم مدیریت واردات دانست و ادامه داد: در ایران صادرات مستقل از واردات نیست و به همین دلیل مجرای وارداتی باید به سمت ارتقای توان تولید و صادرات داخلی هدایت شود.



صدری در رابطه با سامانه شبنم نیز گفت: براساس مطالعات صورت گرفته مهم‌ترین و موثرترین راهکار برای مقابله با پدیده قاچاق، مقابله با آن در مبادی ورودی است و وزارت بازرگانی برای رسیدن به این هدف در یکی از محورهای هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی، اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات را مدنظر قرار داده است که راه‌اندازی سامانه شبنم و ایران کد نیز در همین راستا صورت گرفته است.



رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان در ادامه با بیان اینکه با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها قیمت نان تغییر چندانی نخواهد داشت و مردم مصرف متعارف داشته باشند به وضعیت قیمت نان پس از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: براساس بسته حمایتی گندم، آرد و نان، قیمت واحد ملی برای گندم پیش بینی شده و تغییر چندانی نخواهد داشت.

صدری ادامه داد: قرار است گندم در قانون هدفمند سازی به قیمت های جهانی باشد اما به دلیل نوسانات نرخ جهانی یک قیمت ملی برای آن و پایین تر از نرخ جهانی در نظر گرفته شده است.

صدری، افزود: نرخ نان نیز در نقاط مختلف کشور و با توجه به هزینه‌های محلی بصورت استانی و درتعامل میان اتحادیه ها و استانداری تعیین می شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان، به رفتار اقتصادی مردم پس ازاجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: ادامه زندگی روزمره و همیشگی در خرید و ازسویی مدیریت هزینه‌ها با توجه به وضعیت قبوض‌ حامل‌های انرژی همزمان با هدفمند شدن یارانه، بهترین توصیه‌ای است که می توان به مردم کرد.

صدری این اطمینان را به نانوایان سنتی داد که در صورت عقب ماندن آنها در رقابت با همکاران خود در حوزه پخت نان، وزارت بازرگانی حمایت های لازم را جهت حفظ کرامت و ارائه حقوق اجتماعی انجام می دهد.