به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی عزیزخانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جمعیت مستعد اشتغال استان شناسایی شده است افزود: این افراد جهت آموزش مهارت های مختلف به آموزشکده های زیر نظر اداره کل فنی و حرفه ای استان معرفی می شوند و پس از گذراندن دوره های لازم و دریافت گواهی پایان دوره، از تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد بهره مند می گردند.

وی سقف تسهیلات پرداختی به طرح های اشتغالزایی را 100 میلیون ریال عنوان کرد و ادامه داد: کمیته امداد امام (ره) استان از آغاز فعالیت تاکنون، موفق به ایجاد 9 هزار و 650 طرح اشتغال در استان شده که این طرح ها برای بیش از 12 هزار نفر از مددجویان، فرصت شغلی ایجاد کرده است.

عزیزخانی ادامه داد: مبلغ تسهیلات اعطایی به این طرح ها بیش از 250 میلیارد ریال است.

عزیزخانی افزود: همچنین در شش ماهه اول امسال، 440 طرح اشتغال در استان اجرا شده است که این طرح ها با صرف اعتباری معادل 26 میلیارد ریال، برای 528 نفر ایجاد اشتغال کرده اند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با بیان اینکه کمیته امداد، در 130 رشته شغلی به متقاضیان تسهیلات می دهد افزود: این رشته ها در زمینه های مختلفی نظیر خدمات، کشاورزی، صنعت، ICTو بازرگانی از قابلیت اشتغالزایی برخوردارند.

عزیزخانی از طرح راه اندازی مجتمع های خدماتی و تولیدی در مناطق مختلف استان خبر داد و افزود: بر اساس این طرح، مقرر شده در راستای بهره گیری از راهکارهای جدید برای اشتغال مددجویان، مجتمعهای کارگاهی متشکل از چند کارگاه تولیدی در زمینه های مختلف ایجاد شود.

وی سرانه اشتغالزایی هر کارگاه را حداقل دو نفر عنوان کرد و افزود: تسهیلات اعطایی به هر کارگاه در جهت اشتغالزایی و اجرای طرح ها، 200 میلیون ریال خواهد بود.

عزیزخانی استفاده از استعدادهای بالقوه در مناطق، کاهش هزینه های تولید، تسهیل پشتیبانی فنی و تدارکاتی و بازاریابی و فروش موفق محصولات تولیدی کارگاه ها را از جمله مزایای راه اندازی مجتمع های خدماتی و تولیدی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر مقدمات اولیه اجرای این طرح در مناطقی از شهرستان های ابهر و سلطانیه فراهم شده است و مراتب راه اندازی این مجتمعها در حال پیگری است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان اولویت اشتغالزایی از طریق مجتمع های کارگاهی را مربوط به روستاها و مناطق محروم عنوان کرد و یادآور شد: این سیاست گذاری در جهت جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها صورت گرفته است.

عزیزخانی خاطر نشان کرد: اولویت اشتغالزایی از طریق مجتمع های کارگاهی در وهله اول در اختیار مددجویان تحت پوشش و واجد شرایط و در مراحل بعد در اختیار نیازمندان غیر تحت پوشش قرار می گیرد.