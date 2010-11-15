به گزارش خبرگزاری مهر، جمالی جانباز شیمیایی هشت سال دفاع مقدس که کتاب "چشمهای خردلی" بر اساس خاطرات او نوشته شده است با انتقاد از نویسندگان ادبیات پایداری گفت: این طور نبوده که ما در جنگ تنها شاهد رشادتها و دلاوریها باشیم. در این فضا همه اسوه ایثار نبوده‌اند و اگر قرار است همه‌ رشادتها را بازگو کنیم باید از تلخی‌ها هم بگویی تا مخاطب آنها را باور کند.

در بخش دیگری از این نشست عبدالرضا قیصری معاون ادبیات و انتشارات اداره کل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس فارس درباره روند تولید وانتشار کتاب در این اداره توضیحاتی داد.

وی با بیان این مطلب که بنیاد حفظ آثار با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه هم در بخش تولید آثار و هم در بخش انتشار نویسندگان را حمایت می کند گفت: این اتفاقی بود که برای رمان "چشمهای خردلی" نیز افتاد. این اثر با فاصله کمی که از انتشارش می‌گذرد یکی از پرفروشترین کتاب‌های سال اخیر بوده است و در نمایشگاه بزرگ کتاب فارس هم یکی از پرفروش‌های غرفه بوده است.

در ادامه جلسه حمید اکبرپور به عنوان اولین منتقد به بررسی ابعاد مختلف کتاب پرداخت. در این کتاب اگر ما با خاطرات صرف سروکار داشتیم با توجه به زبان و قلم عالی نویسنده یک گام جلوتر از "دا" هم پیش افتاده بودیم اما متاسفانه خاطره‌سازیها کتاب را از یک اثر مستند و شاهد صادق دور کرده است.

وی ادامه داد: طیبی در خلق فرمهای جدید برای داستانهایش بسیار مبتکر و خلاق است و هرگاه کتابی از این نویسنده به بازار می‌آید ما شاهد خلق فرم‌های متفاوت از آثار قبلی در آثار او هستیم.

درادامه راحله یعقوبی دیگر منتقد این نشست گفت: در مورد "چشمهای خردلی" باید گفت نقاط مثبت کتاب بسیار بیشتر از نقاط ضعف آن است از آن جمله این کتاب دارای عنوان بسیار زیبایی است و سطح زبانی انتخاب شده برای اثر متناسب با زبان راوی انتخاب شده است؛ به شکلی که مخاطب به راحتی می‌تواند با اثر ارتباط برقرار کند.

یعقوبی همچنین بیان جزئیات را در این اثر بسیار شگفت‌انگیز توصیف کرد و گفت: نویسنده با جزئیات پردازی بسیار تلاش کرده تا روند رمان را در فضایی ملموس به مخاطب عرضه کند.

این کارشناس ادبیات پایداری در بیان نکات ضعف اثر با مقایسه این کتاب با "دا" افزود: بهتر بود تا برای مستند کردن خاطره‌ها بخشهایی از کتاب برای عکسهای راوی که رمان بر اساس خاطرات او نگاشته شده و همچنین خاطرات به دست‌خط خود خاطره گو اختصاص می‌یافت تا خواننده بهتر بتواند خاطرات را قبول کند.

