همایش "نظم اجتماعی و ترویج قانون گرایی" در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، رئیس ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری کل استان ظهر دوشنبه در این همایش طی سخنانی با اشاره به دستاوردها و نتایج حاکمیت قانون در جامعه اظهار داشت: حاکمیت نظم اجتماعی و قانون نشانه پیشرفت در جامعه است.

یوسف خدادادی اضافه کرد: متصدیان امر در بخشهای مختلف و نهادها و موسسات اداری باید در رفتار و گفتار الگوی مناسبی از قانون مندی و قانون گرایی را به جامعه و مردم ارائه دهند.

وی با تأکید به لزوم اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و آگاه سازی عمومی در حوزه نظم و قانون، از ادارات و نهادهای عضو این کمیته خواست تا ضمن حضور علمی و تأثیرگذار در کمیته، نسبت به اجرای مصوبات کمیته تلاش کنند.

معاون دادستان عمومی و رئیس کمیته بررسی نظم اجتماعی و ترویج قانون گرایی استان کسب موفقیت در نهادینه شدن قانون گرایی در جامعه را مرهون توجه و همکاری دولت و مردم دانست.

وی ضمن اعلام آمادگی برای هرگونه همکاری و تلاش در تحقق انضباط اجتماعی مطلوب و ترویج قانون گرایی در استان با سایر نهادها ابراز داشت: دستگاه های عضو و ذیربط این کمیته باید پیشنهادات و برنامه های خود ارائه در این خصوص ارائه کنند.

ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، دفتر امور اجتماعی استانداری، صدا و سیما، تبلیغات اسلامی، دانشگاههای استان، کمیته امداد امام خمینی(ره)، تعزیرات حکومتی، کار و امور اجتماعی، شهرداری و ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر، سپاه، نیروی انتظامی، سازمان ملی جوانان و نیز نمایندگان ولی فقیه در دانشگاههای استان عضو "کمیته بررسی انضباط اجتماعی و ترویج قانون گرایی" استان اردبیل هستند.