به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه و درادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه مقرر کردند خرید کالای خدمات از طریق بورس، بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه های اجرایی بلامانع است.

بر اساس ماده دیگری مقرر شد واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای شود که پس از تصویب مرجع ذیصلاح مربوط، توسط وزارت بازرگانی به گمرک ابلاغ خواهد شد. رعایت این ضوابط برای ترخیص کالاهای وارداتی از جمله کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت یافته، کالاهای بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است.

طبق تبصره این ماده کالاهای غیر منطبق با ضوابط موضوع این ماده به هزینه صاحب اولیه کالا (در صورت وجود و احراز) یا ورثه وی، به خارج از کشور عودت داده خواهد شد در غیر این صورت معدوم می گردد و سازمان املاک تملیکی و ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) مجاز به در اختیار گرفتن، فروش و عرضه آنها در داخل جز در موارد قابلیت استفاده برای مصرف ثانویه و اطمینان از مصرف ثانویه نیست.

نمایندگان مجلس در ماده دیگری مصوب کردند در راستای بند 9 سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، به منظور اصلاح الگوی مصرف نان شامل اصلاح ساختار تولید، بهبود فرآیند، توسعه تولید انواع نانهای با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخیره استراتژیک گندم، تنظیم مبادلات تجاری گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی و استفاده از نیروی انسانی آموزش دیده در فرآیند تولید نان و در فضای رقابتی و انجام امور از طریق بخش غیر دولتی اعم از خصوصی و تعاونی، سیاستگذاری اهداف و نظارت بر عهده شورای اقتصاد است.

وزارت بازرگانی به عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین می شود که بر اساس مصوبات شورای مذکور انجام وظیفه می کنند.

رسیدگی به تخلفات و جرائم و تاثیرات مربوط به گندم، آرد و نان صرفا مربوط به موارد یارانه ای است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی عمل می شود و قوانین عام و خاص مغایر لغو می گردد. در دیگر موارد مربوط نیز تنها قانون اخیرالذکر حاکم است.

نمایندگان مجلس در ماده دیگری از برنامه پنجم دولت را موظف کردند در طول برنامه از فعالیت هایی از قبیل ارتقاء و بهبود بهره وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی های داخلی و خارجی، هدفمند سازی پژوهش، آموزش و تبلیغات فرش دستباف، توسعه تجارت الکترونیک فرش دستباف در بازارهای هدف و ارتقاء کیفیت تولید و روانسازی سفارش پذیری و گسترش صنایع و خدمات جهانی فرش دستباف، که توسط بخش خصوصی یا تعاونی صورت می گیرد حمایت لازم را به عمل آورد.