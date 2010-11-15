ترس آمریکا از افزایش توان موشکی چین/ تغییر توازن قوا به نفع پکن

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن تایمز در گزارش خود می نویسد: ارتش چین می تواند با حملات موشکی خود پنج یا شش پایگاه نظامی آمریکا در آسیا را منهدم کند.

به نوشته این روزنامه، بر اساس گزارشی که کنگره آمریکا قصد انتشار آن را دارد توان موشکی چین تهدیدی برای برنامه های آمریکا در آسیا محسوب می شود.

بر اساس این گزارش، مهمترین تاثیری که افزایش توان نظامی و بویژه موشکی چین در بر دارد آن است که توانایی آمریکا در انجام عملیات های نظامی در منطقه را کاهش می دهد.

بر همین اساس آمریکا به شدت نگران این موضوع است که توان نظامی چین از حضور راحت آمریکا در شرق آسیا جلوگیری کند و از همین رو بود که اوباما در سفر آسیایی خود از نگرانی های واشنگتن در مورد تنشهای بوجود آمده در دریای چین سخن گفته و بر ضرورت تشکیل ائتلافی قوی در برابر تهدیدها تاکید کرد.

این مطلب در حالی منتشر شد که چندی قبل رسانه های غربی با انتشار گزارشی مبنی بر آنکه چین در اندیشه توسعه توان نظامی خود تا جزیره گوام است از نگرانی آمریکا در این رابطه خبر دادند البته در سالهای اخیر واشنگتن به صورت مرتب از افزایش بودجه نظامی چین ابراز نگرانی می کند.

در همین رابطه پنتاگون در گزارش سالانه خود به کنگره آمریکا ادعا می کند: ارتش چین سرمایه گذاری در بخش های سلاح هسته ای، موشک های دوربرد، ناوهای هواپیمابر و جنگ سایبری را افزایش داده است.

به گزارش وزارت دفاع آمریکا، توازن قوا در شرق آسیا هم اکنون در حال تغییر و بر اساس میل چین است.

در این گزارش آمده است : افزایش توان نظامی چین در قبال تایوان به رغم بهبود روابط پکن با این کشور هنوز فروکش نکرده و چین هم اکنون نظاره گر پیشامدهایی به جز موضوع تایوان است که شواهد موجود برای تائید آن قصد ساخت موشک های دوربردی است که توانایی هدف قرار دادن ناوهای آمریکا در اقیانوس آرام را داشته باشند.

در بخش دیگری از گزارش هدفمند پنتاگون آمده است: گرایش های جدید در توانائیهای ارتش چین یک فاکتور اساسی برای اثبات موضوع تغییر توازن نظامی در منطقه شرق آسیا به نحوی است که چین توانایی انجام عملیات های نظامی در آسیا و مناطقی به غیر از تایوان را داشته باشد.

پنتاگون در گزارش خود می نویسد: دکترین نظامی چین از گذشته بر توانایی حمله به مناطقی چون جزیره اوکیناوای ژاپن، جنوب دریای چین و شرق ویتنام تاکید داشته، اما اکنون این دکترین گسترش یافته و تا گوام را شامل می شود.

در همین رابطه یک مقام وزارت دفاع آمریکا که خواست نامش فاش نشود، گفت: چین در حال تولید موشک های دوربرد است اما نیازمند آن است تا زیرساخت های خود در این زمینه را افزایش دهد تا این موشکها قابلیت استفاده را داشته باشند.