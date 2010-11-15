ترس آمریکا از افزایش توان موشکی چین/ تغییر توازن قوا به نفع پکن

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن تایمز در گزارش خود می نویسد: ارتش چین می تواند با حملات موشکی خود پنج یا شش پایگاه نظامی آمریکا در آسیا را منهدم کند.
به نوشته این روزنامه، بر اساس گزارشی که کنگره آمریکا قصد انتشار آن را دارد توان موشکی چین تهدیدی برای برنامه های آمریکا در آسیا محسوب می شود.
بر اساس این گزارش، مهمترین تاثیری که افزایش توان نظامی و بویژه موشکی چین در بر دارد آن است که توانایی آمریکا در انجام عملیات های نظامی در منطقه را کاهش می دهد.
بر همین اساس آمریکا به شدت نگران این موضوع است که توان نظامی چین از حضور راحت آمریکا در شرق آسیا جلوگیری کند و از همین رو بود که اوباما در سفر آسیایی خود از نگرانی های واشنگتن در مورد تنشهای بوجود آمده در دریای چین سخن گفته و بر ضرورت تشکیل ائتلافی قوی در برابر تهدیدها تاکید کرد.
این مطلب در حالی منتشر شد که چندی قبل رسانه های غربی با انتشار گزارشی مبنی بر آنکه چین در اندیشه توسعه توان نظامی خود تا جزیره گوام است از نگرانی آمریکا در این رابطه خبر دادند البته در سالهای اخیر واشنگتن به صورت مرتب از افزایش بودجه نظامی چین ابراز نگرانی می کند.
در همین رابطه پنتاگون در گزارش سالانه خود به کنگره آمریکا ادعا می کند: ارتش چین سرمایه گذاری در بخش های سلاح هسته ای، موشک های دوربرد، ناوهای هواپیمابر و جنگ سایبری را افزایش داده است.
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