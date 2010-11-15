سرخس دروازه ورود به آسیای میانه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی مروج الشریعه گفت: منطقه آزاد از زمان آغاز به کار خود، فراز و نشیبهای متعددی را تجربه کرده؛ اما خوشبختانه هم اکنون حرکتی رو به جلو با محوریت توسعه مناسب تجاری و صنعتی و به فراخور امکانات مدیریتی را آغاز کرده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس، به اقدامات اولیه مدیریتی در این منطقه اشاره کرد و افزود: بازنگری در طرحهای اجرایی و اولویت بندی در اجرای آنها، از جمله این اقدامات است.

وی، مهمترین پروژه زیرساختی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس را تکمیل مراحل اجرایی احداث جاده ترانزیت در این منطقه برشمرد و تصریح کرد: این جاده 15 کیلومتری که 7 کیلومتر از مراحل احداث آن باقی مانده است، سایت اصلی منطقه را به مرز ایران با کشورهای آسیای میانه متصل می سازد.



مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس امکان تخلیه، بارگیری و ورود کالاهای ترانزیت، ورود کالاهای وارداتی از قبیل مواد اولیه در بخشهای صنعتی از طریق کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس و نیز ری اکسپورت این کالاها از طریق منطقه ویژه اقتصادی سرخس را از مزیتهای اصلی این جاده ترانزیتی عنوان کرد.



وی اظهار داشت: از دیگر مزیتهای این جاده ترانزیتی، امکان واردات دام زنده، گوشت و علوفه دامی به کشور است که از طریق واردات از کشورهای آسیای میانه، بخشی از نیاز داخلی کشور را نیز تامین خواهد کرد.



مروج الشریعه به تصویب پستهای سازمانی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس اشاره کرد و اظهار داشت: 8 پست سازمانی در گمرک منطقه ویژه اقتصادی سرخس مصوب شده است که تا 20 پست سازمانی نیز با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران قابل افزایش خواهد بود.