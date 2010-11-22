کشتی آزاد و راه سخت طلایی شدن/ باری که فرنگی روی دوش آزاد گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد که در دوحه به عنوان مربی در کنار تیم ملی حضور داشت به خوبی می داند که شاگردانش کار بسیار سختی در گوانگجو و در نبرد با حریفان آسیایی پیش رو دارند اما می گوید که همه شاگردانش شانس کسب مدال دارند.

رحیمی باید نشان دهد انتخابش اشتباه نبود

حسن رحیمی کشتی گیر آزادکار وزن 55 کیلوگرم پس از ناکامی در رقابتهای جهانی مسکو مورد غضب کادر فنی قرار گرفت اما علیرغم مصدومیت از ناحیه قوزک پا کادر فنی بار دیگر وی را به عباس دباغی ترجیح داد تا این موضوع حتی به شکایت مازندرانی ها کشیده شود. به هرحال رحیمی باید در نبرد در سخت ترین وزن رقابتهای کشتی آزاد و در نبرد با کشتی گیران کره جنوبی، ژاپن، کره شمالی، قزاقستان، قرقیزستان حتما صاحب مدال شود تا نشان دهد انتخابش اشتباه نبوده است.

احمدی بی تجربه ترین کشتی گیر تیم ایران

کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد با انتخاب احمدی به عنوان ملی پوش وزن 60 کیلوگرم باعث شد تا مراد محمدی پرافتخارترین کشتی گیر آزادکار تاریخ ایران برای همیشه با دنیای کشتی وداع کند. کادر فنی معتقد است این کشتی گیر با یک دنیا انگیزه و تمرینات فشرده در یکی از اوزان سخت شانس کسب مدال را دارد و برای همین امیدوارند این کشتی گیر جویباری روز سه شنبه دوم آذرماه همراه با رحیمی از پس حریفان قدرتمند آسیایی برآیند.

تقوی می خواهد خاطره های تلخ را فراموش کند

کشتی گیر آزادکار وزن66 کیلوگرم پس از کسب مدال طلا در رقابتهای جهانی دانمارک در مسکو با شکست مقابل حریف کوبایی از کسب مدال دور ماند. حالا این کشتی گیر محجوب پل سفیدی با غیبت سوشیل کومار هندی دارنده چند مدال جهانی و المپیک امیدوار است با کسب مدال طلا خاطرات تلخ مسکو را فراموش کند. البته تقوی باید مراقب یونیمیتسو ژاپنی و اسپرینوف قزاق باشد.





صادق گودرزی مرد طلایی کشتی ایران

از همین حالا با اطمینان می توان گفت که صادق گودرزی کشتی گیر وزن 74 کیلوگرم به راحتی می تواند صاحب مدال طلا شود. کومار هندی، کشتی گیر قزاق و کره جنوبی مهمترین رقیبان مرد نقره ای کشتی ایران در رقابتهای جهانی مسکو هستند اما باید یک مدال طلا را برای وی کنار گذاشت.





میرزایی می خواهد دوبنده تیم ملی را از دست ندهد

جمال میرزایی پس از یکسال دوری با پیروزی در رقابتهای انتخابی صاحب دوبنده تیم ملی شد می خواهد با شکست سوخی یف ازبک و یوسف عبدالسلام اف تاجیک که هر دو از مدال آوران جهانی هستند دیگر دوبنده تیم ملی در وزن 84 کیلوگرم را از دست ندهد و با نیت خط بطلان کشیدن به تمام حرف و حدیث ها روز چهارشنبه 3 آذرماه همراه با تقوی و گودرزی بروی تشک می رود.





یزدانی می خواهد نشان دهد شجاع است

رضا یزدانی کشتی گیر وزن 96 کیلوگرم پس از دست دادن دوبنده تیم ملی در رقابتهای جهانی مسکو با حرف و حدیث های فراوان دوباره به اردوی تیم ملی بازگشت و با پیروزی در رقابتهای انتخابی مقابل تمامی رقبا همچون سعید ابراهیمی صاحب دوبنده تیم ملی شد. حالا یزدانی می خواهد با شکست مدعیانی همچون تگی یف قزاق نایب قهرمان المپیک و قربان اف ازبک صاحب مدال طلا شود و مدال دوحه را این بار در یک وزن بالاتر تکرار کند.





نبرد دیدنی کاپیتان معصومی با تایمازوف ازبک

معصومی پس از کسب دو مدال برنز و نقره جهان حالا با یک دنیا تجربه به مصاف آرتور تایمازوف کشتی گیر سرشناس ازبکستانی می‌رود و امیدوار است در نبرد با این غول روس و موتالیموف قزاق با یک دنیا تجربه صاحب خوشرنگترین مدال شود. این کشتی گیر ماسالی امیدوار است روز پنجشنبه 4 آذرماه همراه با یزدانی بروی تشک برود.

غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد به همراه محسن کاوه، علی اکبر دودانگه و ابراهیم مهربان بسیار امیدوارند بتوانند علیرغم کار بسیار سخت شاگردانشان تیم ایران نتیجه خوبی بدست آوردند. البته عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی که با کسب دو مدال طلا و راهیابی دو کشتی گیر دیگر به فینال و شانس کسب یک مدال برنز، وظیفه آزادکاران را سخت کرده است.