به گزارش خبرنگار مهر در اراک آیت الله دری نجف آبادی ظهر دوشنبه در همایش ملی ادب ایثار و هنر شهادت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با تاکید بر اینکه پایمردی های شهدا و ایثارگران افزود: سرفصل جدیدی در تاریخ ایران و تشیع آغاز شده که همه خدمتگزاران خدوم نظام مقدس جمهوری اسلامی باید در مسیر آرمانهای امام و انقلاب گام بردارند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه را ضروری دانست و اضافه کرد: نهادینه کردن فرهنگ شهید و شهادت در جامعه و تبیین ارزشهای والای ایثارگری برای عموم، به ویژه نسل جوان امری لازم است.

رئیس بنیاد شهید استان مرکزی نیز با اشاره به اینکه شهدا مظهر صبر، پایداری و مقاومت هستند، اظهار داشت: خانواده‌های شهدا بهترین الگو و نمونه صبر و پایداری در جامعه هستند از اینرو سایر افراد جامعه می‌توانند به الگوگیری از رفتار این افراد، خود را به درجات بالای صبر و ایستادگی نزدیک کنند.

منصور میرمرادی با بیان اینکه ما وظیفه داریم تا آخرین قطره خون خود، قدردان دلیری این مردان بی‌ادعا باشیم، گفت: تقدیر و تشکر از این عزیزان نباید تنها به برگزاری سمینارها و همایش‌ها محدود شود.

میرمرادی با اشاره به اینکه شاید کمتر کسی در این فکر باشد که نماد ذهنی خود را از ایثار و شهادت، تنها در قالب افکار برای خود نگه دارد، تصریح کرد: برگزاری این همایش‌ها در محیط‌های دانشگاهی موجبات برقراری پیوند عمیقی بین نسل جوان و جوانان جبهه را فراهم می‌سازد.

وی جانبازان را همان حجت‌ها بر مردم دانست و بیان کرد: جانبازان یادگاران جنگ، جبهه، مردی و مردانگی هستند از اینرو، خدمت به این افراد قطعا نتایج ارزشمندی برای ما خواهد داشت.

میرمرادی با اشاره به اینکه هیچ‌چیز در نظام هستی زیباتر از اقدام به قربانی کردن حضرت اسماعیل توسط نبی خدا نیست، خاطرنشان کرد: باید از این اقدام بزرگ بشری به عنوان برترین درس انسانی، عبرت بگیریم.

وی ادامه داد: فرهنگ اسلامی ریشه در ایثار، ادب و هنر شهادت دارد که باید در راستای پایداری و عزتمندی این فرهنگ در جوامع مختلف از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

گفتنی است این همایش با اهداف ”کاوش علمی در مبانی معرفتی ایثار و شهادت، کنکاش در فرهنگ ملل دیگر پیرامون از خود گذشتگی، ترویج و ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه،اعتلای رفتار و باور سازمانی در ارائه خدمات به خانواده معظم شاهد و ارائه خدمات سازمانی شایسته مطابق با راهبردهای علمی و نظامند “، برگزار شد.