ساماندهی 19 میلیون حساب برای واریز یارانه های نقدی

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در مراسم افتتاح اولین شعبه مشارکتی بانکداری اسلامی با اشاره به بحران اقتصادی جهان گفت: بحران اخیر نشان داد که معماری پولی و مالی اقتصاد جهان محکم نیست و این مهمترین درس بحران مالی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت مسائل و عواقب ربا اظهارداشت: رشدهای ناموزون و نامتوازن در بخش پولی و سرمایه ناشی از این غفلت است؛ عدم تناسب بازار پولی و مالی مشکلات فعلی را به وجود آورده است.

وی با تاکید بر اینکه بانکداری اسلامی محدودیت نیست، بلکه ظرفیت است، افزود: آرزوی ما این است که بانکداری اسلامی تابلو و الگوی بانکداری جهان شود، بنابراین باید ظرفیتها به گونه‌ای به عمل تبدیل شود.

حسینی دلیل اینکه یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی به طرح تحول بانکی اختصاص داده شد است را ترویج بانکداری اسلامی اعلام کرد وافزود: اصلاح الگوی رفتاری و مدیریتی در شبکه بانکی یکی از ابزارهای نوین این بخش به شمار می‌رود.

این عضو کابینه دولت دهم اصلاح ساختار نظام بانکی و نظارت را از دیگر محورهای مهم تحول نظام بانکی ذکر کرد و گفت: البته بانکها به خوبی به تمام این ظرفیتها جامعه عمل پوشانده اند.

وزیر اقتصاد از شناسایی 19 میلیون حساب بانکی در مدت زمان کمتر از یک‌ماه توسط شبکه بانکی و ساماندهی آنها برای اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها خبرداد.