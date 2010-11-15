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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۱۸

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

آزادپور: حریف طلایی را بردم/ به پیروزی‌ام شک داشتم

آزادپور: حریف طلایی را بردم/ به پیروزی‌ام شک داشتم

بانوی ووشوکار وزن 60- کیلوگرم کشورمان پس از قطعی کردن مدال برنز خود در بازی های آسیایی گفت: مبارزه سختی داشتم چون حریف من دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی بود.

خدیجه آزادپور در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو پس از قطعی شدن مدال برنزش در  بازی‏های آسیایی گفت: فقط خدا را شکر می‎کنم که توان مقابله با حریف سرسخت ویتنامی را به من داد. حریف امروز من خیلی قدرتمند بود. او مدال این بازی‎ها را هم دارد. خوشحالم که او را در دو راند متوالی شکست دادم.

ملی پوش ووشو کشورمان تصریح کرد: البته به پیروزی خودم در این مبارزه تا حد زیادی شک داشتم. فقط به این دلیل که حریفم کاملا قدرتمند بود. از اینکه این جودوکار ویتنامی را شکست دادم و مدالم را قطعی کردم خیلی خوشحالم.

آزادپور با اشاره به اینکه فردا برای حضور در  فینال رقابت های ووشو وزن 60- کیلوگرم باید به مصاف ورزشکار چین تاپیه برود، یادآور شد: مبارزه سختی در پیش دارم. تلاش می کنم تا از این مبارزه هم سربلند بیرون بیایم.

کد مطلب 1192593

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