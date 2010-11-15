خدیجه آزادپور در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو پس از قطعی شدن مدال برنزش در بازیهای آسیایی گفت: فقط خدا را شکر میکنم که توان مقابله با حریف سرسخت ویتنامی را به من داد. حریف امروز من خیلی قدرتمند بود. او مدال این بازیها را هم دارد. خوشحالم که او را در دو راند متوالی شکست دادم.
ملی پوش ووشو کشورمان تصریح کرد: البته به پیروزی خودم در این مبارزه تا حد زیادی شک داشتم. فقط به این دلیل که حریفم کاملا قدرتمند بود. از اینکه این جودوکار ویتنامی را شکست دادم و مدالم را قطعی کردم خیلی خوشحالم.
آزادپور با اشاره به اینکه فردا برای حضور در فینال رقابت های ووشو وزن 60- کیلوگرم باید به مصاف ورزشکار چین تاپیه برود، یادآور شد: مبارزه سختی در پیش دارم. تلاش می کنم تا از این مبارزه هم سربلند بیرون بیایم.
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