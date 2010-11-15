جشنواره کارآفرینی دانشگاه های مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن علی آقاجانی بعد از ظهر دوشنبه در در چهارمین جشنواره کارآفرینی و اشتغال دانشگاه های استان به بیان اهمیت و جایگاه کارآفرینی در جهان پرداخت و گفت: کارآفرینی یعنی ارزش آفرینی و تولید کالای و یا عرضه خدمتی که مردم به آن نیازمند هستند.

وی گفت: دنیای غرب از بعد از جنگ جهانی دوم توجه ویژه ای به مقوله کارآفرینی نشان دادند این درحالی است که در کشور ما توجه به کارآفرینی به شیوه علمی و سیستماتیک از سابقه چندانی برخوردار نیست.

وی رشد فعالیت های کارآفرین در دانشگاههای‌آمریکا، کانادا و سنگاپور را چشمگیر دانست و اذعان داشت : از نمونه های موفق دانشگاههای جهان در حوزه کارآفرینی دانشگاه MIT است که در سال 1989 باداشتن 636 شرکت ،20هزار اشتغالزایی و 40 میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده است.

آقاجانی با اشاره به وجود مسئله بیکاری در کشورگفت: برای رفع این معضل لازم است تا در همه شهرها ی استان مراکز پیش رشد و رشد تاسیس شود.

وی هدف از برگزار جشنواره کارآفرینی را ایجاد تعامل سازنده میان ایده پردازان، طراحان، مجریان و حامیان دانست و گفت: راه اندازی هر کسب و کار موفقی نیازمند تلفیق این چهار عنصر است.

در چهارمین جشنواره کارآفرینی و اشتغال دانشگاه های استان که از سوی مرکز کارآفرینی دانشگاه مازندران برگزار گردید، نمایشگاهی از دستاوردهای شرکته ای کارآفرین نیز برپا شد.