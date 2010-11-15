به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، سجاد عباسی چهارمین ووشوکارکشورمان بود که امروز دوشنبه در روز سوم رقابت‎های ووشو شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی مبارزه کرد.

"چو تینگ یان" از چین تاپیه حریف ووشوکار وزن 70 کیلوگرم کشورمان بود که طی دو راند مغلوب نماینده کشورمان شد. عباسی با کسب این پیروزی به مرحله نیمه نهایی صعود کرد و مدال برنز خود را قطعی کرد. سجاد عباسی در دور نخست مسابقات نماینده پاکستان را شکست داده بود.

خدیجه آزادپور و محمد محسن سیفی ووشوکارانی بودند که پیش از سجاد عباسی با غلبه بر حریفانی از ویتنام و نپال مدال برنز خود در بازی های آسیایی را قطعی کردند. ضمن اینکه جواد آقایی هم به دلیل پارگی ابرو با رای داور از ادامه مبارزه بازماند و بازنده معرفی شد.