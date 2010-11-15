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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۱۱

بازیکنان پیام مشهد اعتصاب کردند/ توهین قائم مقام باشگاه به یک خبرنگار

بازیکنان پیام مشهد اعتصاب کردند/ توهین قائم مقام باشگاه به یک خبرنگار

بازیکنان تیم فوتبال پیام مشهد به دنبال پرداخت نشدن حق و حقوق شان اعتصاب کردند و به تمرین امروز نرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال پرداخت نشدن حق و حقوق و مطالبات بازیکنان پیام مشهد از سوی مسئولان این تیم، تمرین امروز دوشنبه این تیم تعطیل شد. بازیکنان پیام که از وضعیت موجود ناراضی هستند به محل تمرینات در زمین پارک ملت مشهد نرفتند و تنها عباس چمنیان سرمربی این تیم در تمرینات حضور داشت.

در این بین خبرنگار روزنامه قدس مشهد که برای تهیه خبر و گزارش به محل تمرین پیام رفته بود مورد توهین فلاح قائم مقام این باشگاه قرار گرفت. فلاح به این خبرنگار اعتراض کرد که چرا خبر ادامه بی پولی بازیکنان را در روزنامه منتشر کرده است.

در حالی که قائم مقام باشگاه پیام به این خبرنگار و روزنامه اش به شدت توهین می کرد، اطرافیان مانع از زد و خورد وی با این خبرنگار شدند. خبرنگار مشهدی با مراجعه به مراجع قضایی قصد شکایت از قائم مقام پیام را دارد.

کد مطلب 1192600

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