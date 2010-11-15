بستر سازی مناسب در کنفرانس دانشگاه الکترونیکی مد نظر است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهران یزدی ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری مراسم افتتاح دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی در جمع خبرنگاران گفت: استاندارد سازی تکنولوژی در این کنفرانس مورد بحث خواهد بود و اینکه راهبردهای اصلی جهت توسعه و آموزش استفاده از فضاهای مجازی مورد توجه است.

وی ادامه داد: این کنفرانس به مدت دو روز در شیراز برگزار می شود که پس از فراخوان انجام شده، 145 مقاله به دبیرخانه ارسال شد که از میان آنها 45 چکیده مقاله مورد داوری قرار گرفت که 16 چکیده مقاله جهت سخنرانی و 12 چکیده مقاله نیز به عنوان پوستر انتخاب شد.

دبیر علمی کنفرانس دانشگاه الکترونیکی افزود: نقش آموزشهای الکترونیکی و توسعه پایدار بسیار موثر است چرا که آموزشهای الکترونیکی می تواند ابزاری برای جانشینی آموزشهای سنتی باشد و اینکه توسعه پایدار آن در تمامی مباحث باعث پیشرفت کشور خواهد بود.

یزدی در خصوص فرهنگ سازی استفاده از فضاهای مجازی نیز تصریح کرد: فرهنگ سازی بحث بسیار مهمی است که پیشنهاد شده در سومین یا چهارمین کنفرانس مورد بررسی قرار گیرد چراکه در دو دوره گذشته مباحث مختلفی بررسی شده بود که البته در کنفرانسهای گذشته نیز آموزش و فرهنگ استفاده از فضای مجازی مورد توجه بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در حاشیه این کنفرانس کارگاه های آموزشی و نمایشگاه نیز فعال است و در روز اختتامیه قهرمانان فناوری اطلاعات نیز معرفی خواهند شد.

معرفی برگزیدگان جشنوراه قهرمانان فناوری اطلاعات در ادامه رئیس کمیته داوران جشنواره قهرمانان فناوری اطلاعات ایران نیز گفت: شرکت کنندگان در این جشنواره در 600 مورد فعالیتهای خود را به جشنوارها ارائه شده که پس از بررسی توسط داوران 42 فعالیت در 14 محور به عنوان برترینها (اول تا سوم) در مراسم اختتامیه کنفرانس دانشگاه الکترونیکی معرفی می شوند.

سجاد مروجی تصریح کرد: یکی از مباحث مورد توجه در این جشنواره توسعه فرهنگ اسلامی، ایران در فضای مجازی است که تا به امروز فعالیت گسترده ای در این راستا صورت گرفته است.