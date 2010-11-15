همه باید از تیم ملی و قطبی حمایت کنند/ قهرمان شدن در آسیا سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام پس از آغاز تمرین عصر دوشنبه تیم ملی با بیان این مطلب افزود: متاسفانه من هم دقایقی پیش باخبر شدم دیدار دوستانه با نیجریه لغو شده است. من برای حضور در این مسابقه سفر طولانی به ایران داشتم اما فرصت بازی برای تیم کشورمان را از دست دادم با این حال ناراحت نیستم چون با خانواده و دوستانم در تیم ملی دیداری تازه کردم و روحیه گرفتم.

وی گفت: من فکر می کنم اگر دیدار دوستانه با نیجریه برگزار می شد تیم محک خوبی می خورد و می توانستیم بازی دوستانه خوبی در داخل کشور برگزار کنیم، اما متاسفانه به دلیل مشکلاتی که من در جریان آن نیستم این مسابقه لغو شده است.

نکونام شرایط تیم اوساسونا را مطلوب خواند و گفت: تیم ما شرایط خوبی دارد من بعد از بازگشت از امارات و دیدار دوستانه تیم ملی با برزیل به طور کامل در تمام دیدارهای تیم اوساسونا به میدان رفتم. تیم ما نتایج خوبی در هفته های گذشته کسب کرده و فقط در 2 بازی اخیر نتایج مطلوبی به دست نیاورده است.

وی همچنین در خصوص شرایط تیمش افزود: تیم ما شرایط خاصی دارد. گاهی پیش می آید که در زمین خود 3 - 4 گل به حریفان می زنیم و برخی مواقع نیز 3 یا 4 گل از حریفان دریافت می کنیم این هم به خاطر نوع بازی تهاجمی ماست که باعث می شود با نتایج دور از انتظار شکست بخوریم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به اینکه این تیم برای حضور قدرتمند در جام ملت های آسیا نیاز به دیدارهای تدارکاتی بیشتری دارد گفت: دستیابی به قهرمانی در جام ملت های آسیا بسیار دشوار است اما می توانیم با تلاش بیشتر به این موقعیت دست یابیم ما می توانیم در جام ملت های آسیا موفق شویم به شرطی که شرایط موفقیت فراهم شود.

وی با تکذیب شایعه جدایی اش از اوساسونا گفت: همانطور که اعلام می کنید این موضوع شایعه است و صحت ندارد من تا به امروز نه با هیچ باشگاه ایرانی و خارجی برای جدایی از این تیم در فصل جاری مذاکره نکرده ام.

نکونام در این خصوص افزود: امسال سال آخر قراردادم با اوساسونا است مدیر برنامه هایم مذاکراتی برای تمدید قراردادم با این باشگاه داشته است و گفتگوهایی نیز با دیگر باشگاه ها کرده است اما آنچه مسلم است فعلا با اوساسونا قرارداد دارم و به آن پایبند هستم.

وی در خصوص امتناع بازیکنان تیم ملی از گفتگو با خبرنگاران پیش از تمرین امروز گفت: من خودم به گمان اینکه قرار است جلسه فنی برگزار شود خیلی زود از اتاقم بیرون آمدم و زمانی که متوجه شدم قرار است با خبرنگاران صحبت کنم با آنها گفتگو کردم شما هم باید شرایط بازیکنان را درک کنید فاصله تمرینات خیلی کم است به من حق بدهید، آنها خیلی خسته هستند در عین حال باید بگویم در هیچ زمانی ارتباط بازیکنان تیم ملی با رسانه ها اینقدر خوب نبوده و بازیکنان به خوبی با رسانه ها تعامل دارند.

وی در خصوص دیدار با نیجریه گفت: دیدار با تیم قدرتمند نیجریه می توانست محک خوبی برای تیم ملی باشد و متاسفانه به دلایل نامعلوم که من از آن بی خبرم این دیدار لغو شده امیدوارم فدراسیون حریفان تدارکاتی قدرتمندتری برای پیش از حضور در جام ملت های آسیا تدارک ببیند.

وی افزود: تیم ملی دو هفته پیش از آغاز جام ملت های آسیا در امارات اردو دارد ما باید از این اردو برای برگزاری تمرینات نهایی و دیدارهای تدارکاتی مناسب استفاده کنیم.باید برای موفقیت در جام ملت ها تلاش و همت بازیکنان بیشتر شود تا شانس موفقیت تیم ملی افزایش یابد.

نکونام در خصوص شایعه جدایی قطبی از تیم ملی گفت: صحبت ها و شایعات در فوتبال حرفه ای زیاد است همانطور که دیدید در جریان جام جهانی مربیان برخی از تیم های ملی جابجا شدند اما در فوتبال ایران این اتفاقات کمتر اتفاق افتاده و نباید اجازه بروز آنها را بدهیم.

وی افزود: آنچه مسلم است تیم ملی قطبی ساخته تا حضور قدرتمندی را در جام ملت های آسیا داشته باشد. طرح اسامی مختلف برای جانشینی این مربی قطعا باعث می شود تمرکز او از بین برود و بازیکنان با اعتماد کمتری نسبت به آینده خود و مربی این تیم آماده حضور در جام ملت های آسیا شوند. ما باید در مقطع زمانی فعلی از افشین قطبی حمایت کنیم و پشتیبانی لازم را از این مربی داشته باشیم.

کاپیتان تیم ملی ایران تاکید کرد آنچه مسلم است نتایج تیم ملی برای من بازیکنان تیم ملی ، افشین قطبی، مسئولان فدراسیون فوتبال و ... نیست موفقیت تیم ملی برای فوتبال ایران است و اگر تیم ملی در جام ملت های آسیا قهرمان شود نفعش به کل فوتبال ایران می رسد.

نکونام با ابراز تاسف از شکست تیم فوتبال ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا گفت: دوست داشتم ذوب آهن قهرمان آسیا شود اما این مهم رقم نخورد با این حال به مسئولان مربیان، بازیکنان و هواداران ذوب آهن حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا را تبریک می گویم و به آنها خسته نباشید می گویم و به آقای ابراهیم زاده نیز از بابت ساختن تیمی به این خوبی که توانسته حضور در فینال قهرمانی آسیا را تجربه کند خسته نباشید و تبریک می گویم.

وی در خصوص مسعود شجاعی هم تیمیش در اوساسونا گفت: مسعود فکر می کند ماهیگیر خوبی است اما جای ماهی ها را بلد نیست.

وی در خصوص خصلت های شجاعی گفت:شجاعی خیلی سر به هواست و هواسش پرت است معلوم نیست حواسش کجاست!