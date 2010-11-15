آغاز رایزنی درباره پستهای وزراتی عراق/ نحوه تقسیم وزارتخانه های مهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری "اور"، پس از تعطیلات عید قربان موضوع تقسیم پستهای وزارتی درعراق آغاز می شود. برخی پستها حذف می شوند و پستهای جدیدی هم ایجاد می شود که ازجمله آنها وزارتخانه آشتی ملی است.

درحال حاضرحدود 27 وزارتخانه درعراق وجود دارد که برخی همانند وزارتخانه های خارجه، دفاع، کشور، دارایی و نفت اصلی هستند و برخی وزارتخانه های مشاور در امور دولت همانند زنان، حقوق بشر، امنیت ملی وغیره وجود دارد. برخی هیئت ها هم وجود دارد که رئیس آنها در درجه وزیراست. توزیع همه این پستها براساس نتایج انتخابات است.

این درحالی است که ائتلاف کردستان عراق مجددا بر خواسته خود درتصاحب وزارتخانه های نفت یا دارایی تاکید کرد به طوری که "نجیب عبدالله" عضو این فراکسیون گفت: ائتلاف ما وزارتخانه نفت یا دارایی را بدست خواهد آورد زیرا پست وزارت خارجه ازآن فراکسیونهای دیگرخواهد بود اما ما تاکنون دراین باره مذاکره ای انجام نداده ایم.

"صلاح الجبوری" از فهرست العراقیه گفت: وزارتخانه های دفاع متعلق به العراقیه است، همچنین وزارت خارجه هم سهم ماست مگر اینکه اشخاص مستقل عهده دار آن شوند. به هرحال ما طبق نتیجه انتخابات برخی پستهای وزارتی را تصاحب خواهیم کرد.

وی افزود: مطابق حق انتخاباتی ریاست پارلمان و یکی از معاونان رئیس جمهوری، نخست وزیری، ریاست شورای ملی سیاستهای استراتژیک حق ماست. وزارتخانه براساس اهمیت تقسیم خواهد شد.

"رشید العزاوی" عضو ائتلاف الوسط عراق نیز تاکید کرد: گروههای سیاسی برای معرفی نامزدهای خود برای تصاحب پستهای وزارتی به مدت زمان بیشتری نیاز دارند و بعد ازعید قربان معرفی وزرای گروهها آغاز خواهد شد.