تندیس جشنواره رسانه و محیط زیست رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز 24 آبانماه روابط عمومی سازمان محیط زیست چندین برنامه همزمان به مناسبت یکمین سال مدیران جدید سازمان تدارک دید تا بهانه خبری گسترده ای پیش از برگزاری نخستین جشنواره رسانه و محیط زیست برای خبرنگاران داشته باشد.



محیط بانان پروژه یوز

ابتدای صبح روز یکشنبه محیط بانان پروژه بین المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با لباس محیط بانی و کاورهایی که جشنواره رسانه و محیط زیست را تبلیغ می کردند جلوی ساختمان مرکزی محیط زیست تجمع کرده بودند. محیط بانان بعد از پایان مسابقه "دومیدانی" با شعار "رسانه ها یاریگران پروژه یوز" جلوی دوربین خبرنگاران ژست گرفتند.

خبرنگاران اما حلقه را بر رئیس سازمان محیط زیست تنگ کرده بودند و دائم از او پرسشهای تخصصی می پرسیدند. یکی از آنها که نیم نگاهی به محیط بانان یوز داشت به نجوا گفت:" محیط بانان باید یاریگران یوزپلنگ باشند نه پروژه یوز"!



آرام آرام خبرنگاران وارد طبقه دهم ساختمان شدند طبقه ای که در یکسال گذشته به نسبت دوره قبل سازمان محیط زیست خبرنگاران زیادی را به خود دیده است.

نشست طبق برنامه پیش رفت. اما از معاونان محمدی زاده کسی جز محمد باقر صدوق و محمد باقر نبوی معاونان محیط طبیعی و دریایی سازمان در جلسه نبودند. بهانه ای که خبرنگاران را به شوخی های درگوشی ترغیب می کرد.

امروز قرار بود غیر از نشست خبری، از تندیس جشنواره رسانه و محیط زیست که کار یکی از برجسته ترین هنرمندان هنرهای تجسمی ایران است رونمایی شود و همین طور از سایت سازمان محیط زیست که با گرافیک و کاربری نوین کار به بروز رسانی برنامه های سازمان محیط زیست را انجام می دهد.

برنامه آغاز شد. طبق گفته دکتر مرادی مدیرکل روابط عمومی سازمان محیط زیست، سایت سازمان از سایت به پورتال ارتقا یافته و از گرافیک زیبایی برخوردار است. به گفته وی، این سایت با الهام و بررسی سایتهای محیط زیست 17 کشور برتر دنیا طراحی شده است.

مرادی دائم از محمدی زاده می خواست سخنرانی خود را شروع کند اما رئیس سازمان ترجیح می داد از خصوصیات سایت سازمان سخن گفته شود. او از مدیریت روابط عمومی سازمان به سبب راه اندازی این سایت تشکر کرد و این را گام مهمی در روند خبر رسانی دانست.



رونمایی از تندیس جشنواره رسانه و محیط زیست

مرادی دوباره از محمدی زاده می خواهد سخنانش را آغاز کند اما او ترجیح می دهد از تندیس جشنواره رسانه و محیط زیست رونمایی شود. تندیسی که اثر هنرمند بزرگ کشور استاد طاهر شیخ الحکمایی استاد دانشگاه هنرهای زیبای تهران است. تندیسی که نماد انسان به عنوان محور محیط زیست را نشان می دهد با دستهایی که با رهایی پرنده ای به آسمان دراز شده است.



به گفته مدیرکل روابط عمومی قرار است 40 تندیس از کار هنرمندانه این هنرمند به خبرنگاران محیط زیست اهدا شود. تندیسی که به قول دکتر مرادی علاوه بر ارزشهای معنوی داری ارزش مادی قابل توجهی است.

اسد افلاکی به نمایندگی از خبرنگاران از نورالله مرادی به عنوان مدیرکل سازمان محیط زیست در یسکال گذشته تشکر کرد، کسی که دبیری نخستین جشنواره رسانه و محیط زیست را نیز به عهده دارد و توانسته نگاه خبرنگاران و رسانه ها به محیط زیست را تغییر دهد.

محمدی زاده در طول نشست خبری با خبرنگاران که بعد از سه برنامه قبلی برگزار شد ابتدا پرسشها را شنید بعد به آنها پاسخ داد.

خبرنگاری که از گیلان آمده بود خطاب به رئیس سازمان گفت: حالا که 400 کیلومتر آمده می خواهد سوالات زیادی بپرسد. محمدی زاده با او شوخی کرد که لهجه شما تنها به رشتی ها نمی خورد و خودش با لهجه شیرین آبادانی با خبرنگاران شوخی کرد.

نشست خبری اما با پرسشهای بی پروای خبرنگاران دنبال شد و ولی محمدی زاده به برخی پرسشها مثل دلیل سد سازی های بی رویه و ارزیابی های بی برنامه زیست محیطی در پروژه های مختلف پاسخ نداد و ازآنها گذشت.

محمدی زاده پیش از پرسشها در مورد تلاشهای خود و معاونانش در سال گذشته گفت و از رسانه ها به خاطر نقدهای خوبشان تشکر کرد و خطاب به خبرنگاران گفت شما ما را در پیشبرد اهدافمان به بهترین نحو یاری می دهید.