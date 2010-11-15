بازارچه صنایع دستی در منطقه آزاد قشم دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، داوود احمدی عصر دوشنبه در نشست مطبوعاتی بیان داشت: همزمان با اعیاد فرخنده قربان و غدیر خم، اداره کل گردشگری و صنایع دستی منطقه آزاد قشم با هدف حمایت از صنعتگران جزیره، بازارچه امام قلی خان را جهت عرضه محصولات صنایع دستی قشم اختصاص داد.

احمدی افزود: صنایع دستی جزیره قشم دارای ظرفیتهای مناسبی برای سرمایه گذاری است و رویکرد سازمان در این راستا، حمایت از این صنعت و هدایت آن به سوی بازار مصرف است.

وی ضمن اشاره به هدفگذاری در جهت بهبود نظام تولید و توزیع این صنعت اظهارداشت: برگزاری نمایشگاههای ملی و فراملی با عرضه این محصولات، پرداختن به بحث صادرات در این زمینه و بازاریابی به شیوه مدرن از برنامه های کلان در بخش صنایع دستی قشم است.

احمدی جایگاه صنایع دستی را در بین مردم این جزیره بسیار حائز اهمیت خواند و ادامه داد: می توان اذعان داشت که این محصولات هنوز هم در زندگی روزمره مردم مورد استفاده قرار می گیرد و پوشاک مردم این جزیره به ویژه بانوان عمدتا از محصولات صنایع دستی است.

وی ادامه داد: توانمندی و خلاقیت بانوان جزیره در ایجاد طرحها و نقشهای متنوع و جدید در تولیدات تزئینی و کاربردی با الهام از نمادهای بومی، جذابیت این گونه از محصولات را دو چندان کرده است.

احمدی بیان داشت: در حال حاضر بیش از 150نفر صنعتگر در سطح جزیره قشم در رشته های بومی اعم از گلابتون دوزی، خوس دوزی، شک بافی، برقعه سازی، لچک سازی، ماکت سازی لنج، عودسازی، توربافی، گرگوربافی، سبد بافی، گلیم بافی و قالیبافی و تاکسیدرمى و تزیینات بر روی انواع صدف فعال هستند.

وی گفت: هم اکنون شش شرکت تعاونی صنایع دستی در سطح جزیره قشم فعالیت می کند.