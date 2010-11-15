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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۲۸

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

هادی خناری نژاد به فینال دارحلقه ژیمناستیک راه یافت

هادی خناری نژاد به فینال دارحلقه ژیمناستیک راه یافت

هادی خناری نژاد به فینال ماده دارحلقه مسابقات ژیمناستیک بازیهای آسیایی گوانگجو راه یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو بعد از پایان یافتن مسابقات انفرادی و تیمی رقابتهای ژیمناستیک بازیهای آسیایی گوانگجو چهره فینالیست های زن و مرد هر کدام از اسباب مشخص شد.

از بین شش نماینده حاضر کشورمان در این رقابت‌ها هادی خناری نژاد با کسب 350/15 امتیاز درماده دارحلقه موفق شد به عنوان تنها ژیمناست کشورمان راهی مرحله فینال ماده دارحلقه شود. خناری نژاد فردا در فینال این ماده با هشت ورزشکار از کشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی، قزاقستان و چین تایپه مسابقه می دهد.

صبح امروز در مسابقه قهرمان قهرمانان محمد رمضان پور و امیر اعظمی در بخش قهرمان قهرمانان و در بین 24 ورزشکار برتر مسابقات با انجام حرکات در 6 اسباب در مکانهای دهم و چهاردهم آسیا ایستادند. تیم ایران پیش از این در جایگاه هشتم تیمی قرار گرفته بود.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو برگزار می شود.

کد مطلب 1192612

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