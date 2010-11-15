مواد 103 و 104 لایحه برنامه پنجم به کمیسیون بازگشت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، در جلسه نوبت عصر امروز دوشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه کشور، مواد 103 و 104 این لایحه ‌با موضوع سرمایه‌گذاری خارجی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در ماده 103 لایحه برنامه پنجم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف می‌شد همه اطلاعات مربوط به شرکت‌های ثبت شده از جمله شرکت‌های با مشارکت اشخاص خارجی را به تفکیک، همزمان با ثبت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور اعلام کند.



همچنین در ماده 104 نیز دولت مکلف می‌شد اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی متناسب با نیازهای روز و ضرورت‌های تحقق اهداف کمی برنامه پنجم، ظرف یک سال پس از تصویب این قانون بازنگری کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.