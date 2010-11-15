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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۳۱

مواد 103 و 104 لایحه برنامه پنجم به کمیسیون بازگشت

مواد 103 و 104 لایحه برنامه پنجم به کمیسیون بازگشت

نمایندگان مجلس مواد 103 و 104 لایحه برنامه پنجم را بدون تغییر به کمیسیون تلفیق مجلس بازگرداندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، در جلسه نوبت عصر امروز دوشنبه مجلس  و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه کشور، مواد 103 و 104 این لایحه ‌با موضوع سرمایه‌گذاری خارجی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در ماده 103 لایحه برنامه پنجم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف می‌شد همه اطلاعات مربوط به شرکت‌های ثبت شده از جمله شرکت‌های با مشارکت اشخاص خارجی را به تفکیک، همزمان با ثبت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور اعلام کند.
 
همچنین در ماده 104 نیز دولت مکلف می‌شد اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی متناسب با نیازهای روز و ضرورت‌های تحقق اهداف کمی برنامه پنجم، ظرف یک سال پس از تصویب این قانون بازنگری کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
کد مطلب 1192616

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