دیابت هفتمین عامل مرگ در سنگاپور/ آمار دیابت در سنگاپور 4 برابر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مطبوعات روز دوشنبه سنگاپور، معاون وزیر وزارت آموزش سنگاپور در روز جهانی دیابت این بیماری را هفتمین عامل مرگ و میر در این کشور اعلام کرد.

ماساگوس ذولکفلی در سخنان خود گفت: آمار مبتلایان به دیابت در سنگاپور در سال 2004 با 8.2 درصد نسبت به سال 1975 بیش از چهار برابر افزایش داشته است.

وی ضمن خطرناک شمردن بیماری دیابت گفت: نادیده شمردن این بیماری و عدم مراجعه به پزشک و درمان آن منجر به نابینایی، عوارض عصبی، آسیب کلیوی، بیماری های قلبی -عروقی و پای دیابتی (ایجاد زخم در پا) می شود.

وی لازمه مدیریت صحیح این بیماری در سنگاپور را همکاری مردم در مراجعه به موقع به پزشک و انتخاب شیوه زندگی درست و سالم دانست.

ذولکفلی با معرفی دیابت به عنوان یک بیماری خفته اعلام کرد: آمار بیشترین افراد مبتلا به دیابت در سنگاپور متعلق به هندی ها با (15 درصد)، مالایی ها با (11 درصد) و چینی ها با (7 درصد) است.

افراد چاق و کسانی که سابقه دیابت در خانواده دارند باید برای آزمایش قند خون به دکتر مراجعه کنند. همچنین زنان باردار نیز به منظور جلوگیری از خطر رشد دیابت بارداری باید تحت نظر پزشک باشند.

ذولکفلی در ادامه از مردم سنگاپور خواست تا با استقبال از طرح غربالگری دیابت که برای افراد 40 سال به بالا انجام می شود از بروز بیماریهای دیابت، فشار خون، سرطان سینه و دهانه رحم پیشگیری کنند.

بر اساس گزارش سازمان سلامت جهانی 10 کشور هند، چین، ‌ایالات متحده امریکا، اندونزی، ژاپن، پاکستان، روسیه، برزیل، ایتالیا و بنگلادش دارای بیشترین تعداد مبتلایان به دیابت هستند.