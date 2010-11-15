همایش قشم آمایش سرزمین و توسعه پایدار برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، حیدر لطفی عصر دوشنبه در نشست مطبوعاتی گفت: همایش قشم، آمایش سرزمین و توسعه پایدار با هدف شناسایی پتانسیلهای منطقه ازاد قشم و برنامه ریزیهای دراز مدت و میان مدت برای توسعه پایدار منطقه آزاد قشم فروردین ماه سال 90 برگزار می شود.

وی افزود: این همایش توسط سازمان منطقه آزاد قشم با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، زاهدان، زابل، علوم و تحقیقات تهران، سمنان، قشم، ملایر برگزار و از اساتید دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، امام حسین(ع) و تربیت مدرس برای ارایه دیدگاهها در این همایش دعوت شده است.

وی ادامه داد: توسعه منطقه آزاد قشم با برنامه ریزیهای علمی و دانشگاهی میسر می شود و ما درصدد هستیم برنامه ریزهای علمی توسعه را در منطقه آزاد قشم نهادینه کنیم.

دکتر لطفی اظهارداشت: با شناسایی پتانسیلهای منطقه آزاد قشم در نظر داریم رشته های تحصیلی کاربردی منطقه آزاد قشم به ویژه در دوره های تحصیلات تکمیلی فوق لیسانس و دکترا ایجاد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: منطقه آزاد قشم با دارا بودن 10 واحد دانشگاهی و14 هزار دانشجو به عنوان یکی از قطبهای علمی و دانشگاهی کشور مطرح است.