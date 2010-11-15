به گزارش خبرنگار مهر، از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی عصر امروز دوشنبه دو دیدار برگزارشد که طی آن کره جنوبی سه بر صفر از سد چین میزبان مسابقات گذشت و ازبکستان در وقت های اضافه مقابل قطر به پیروزی رسید.

تیم کره جنوبی در دیداری که قضاوت آن را سعید مظفری زاده با کمک مرتضی کریمی و کمک داور عمانی برعهده داشتند موفق شد با گلهای "کیم" در دقیقه 20، "پارک" در دقیقه 50 و "چو" در دقیقه 58 مقابل چین که از حمایت 40 هزار تماشاگر نیز بهره بود به پیروزی دست یابد و جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی را کسب کند.

در دیگر دیدار این مرحله تیم های قطر و ازبکستان به قضاوت "بن ویلیامز" از استرالیا به مصاف هم رفتند که دو تیم در پایان 90 دقیقه به تساوی بدون گل دست یافتند اما ازبکستان در دقیقه 108 وقت های اضافه توسط "ناگیف" به گل برتری دست یافت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

به این ترتیب در 4 دیدار برگزار شده مرحله یک هشتم نهایی تیم های عمان ، ایران ، کره جنوبی و ازبکستان به مرحله یک چهارم نهایی بازیهای آسیایی راه یافتند که دیدارهای خود را روز پنج شنبه برگزار خواهند کرد. در این مرحله ایران با عمان و کره جنوبی با ازبکستان مسابقه می دهد.

4 دیدار دیگر مرحله یک هشتم نهایی فردا سه شنبه برگزار خواهد شد که برنامه این مسابقات به این شرح است :

سه شنبه 25 آبان :

تایلند - ترکمنستان

امارات - کویت

کره شمالی - ویتنام

ژاپن - هند

مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی گوانگجو از 16 آبان آغاز شده و تا 4 آذر ماه ادامه خواهد داشت .