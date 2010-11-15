به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری هافبک ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس با بیان این مطلب افزود: خوشبختانه شرایط خوبی در تیم پرسپولیس و تیم ملی دارم. طی روزهای گذشته تمرینات منظم و شادابی را برگزار کردیم و انگیزه کافی برای دیدار با نیجریه را داشتیم متاسفانه با لغو این مسابقه فرصت مناسبی را برای بازی مقابل هموطنانمان را از دست دادیم.

وی افزود: امیدوارم تیم ملی با قهرمانی در مسابقات جام ملتهای آسیا نیجریه را پیشمان کند از اینکه فرصت بازی را تیم ایران را از دست داد.

وی از اظهار نظر در خصوص شرایط تیم پرسپولیس خودداری کرد و گفت: به خاطر ممنوع المصاحبه شدن علی دایی و داوریها که به ضرر تیم پرسپولیس بوده است در مورد این تیم صحبت نمی کنم متاسفانه ما در دیدارهای گذشته از بابت داوری ضربه خوردیم از آنجایی که صحبت ها و مصاحبه های ما به بهبود وضع داوری کمک نکرد و حتی داوری ها بدتر شد تصمیم گرفته ایم در این خصوص دیگر صحبت نکنیم.

نوری در خصوص لغو دیدار دوستانه با تیم ملی نیجریه گفت: لغو این مسابقه نشان از ضعف فدراسیون فوتبال نیجریه دارد ما حساب ویژه ای روی برگزاری این بازی باز کرده بودیم اما به خاطر موردی که در اختیار ما نبود خیلی راحت برگزاری این بازی لغو شد.

وی در خصوص دیدار روز سه شنبه ملی پوشان گفت: قطعا بازی 11 به 11 ما به مراتب سخت تر از نیجریه خواهد بود چرا که بازیکنان انگیزه بسیار زیادی دارند امیدوارم در این مسابقه بازیکنی مصدوم نشود و یک نمایش زیبا را از ملی پوشان فوتبال ایران ببینیم.