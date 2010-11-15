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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۳۰

گزارش تمرین امروز آبی پوشان/

احتمال غیبت مجیدی در دیدار برابر شاهین/ "یکه" در تمرین استقلال

احتمال غیبت مجیدی در دیدار برابر شاهین/ "یکه" در تمرین استقلال

کاپیتان تیم فوتبال استقلال به دلیل مصدومیت یکی از غایبان احتمالی دیدار برابر شاهین خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال استقلال عصر امروز دوشنبه در شرایطی در زمین صنایع دفاع برگزار شد که فرهاد مجیدی و امیدرضا روانخواه با لباس شخصی حضور داشتند. این دو بازیکن مصدوم هستند که احتمال غیبت مجیدی در دیدار برابر شاهین وجود دارد.

"مرتضی یکه" بازیکن اسبق تیم های استقلال و شاهین تهران امروز در تمرین استقلال حضور پیدا کرد و چند دقیقه ای را با کادر فنی به گفتگو پرداخت.

مجتبی جباری هافبک مصدوم استقلال همچنان غایب تمرینات است. در تمرین امروز استقلال تهران محسن یوسفی هافبک مصدوم استقلال زیر نظر دکتر نوشادی تمرینات ویژه ای را جهت آمادگی هر چه بیشتر خود انجام داد.

بازیکنان استقلال صبح فردا سه شنبه در محل باشگاه فیلم دیدار مقابل شاهین بوشهر را تماشا می کنند تا کادر فنی نکات لازم را برای آنان بازگو کند.

تمرین روز سه شنبه استقلال تعطیل است و از روز چهارشنبه تمرینات برای دیدار با شاهین بوشهر در رقابتهای جام حذفی پیگیری خواهد شد. این دیدار روز شنبه برگزار می شود.

کد مطلب 1192639

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