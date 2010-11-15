اردبیل قطب شمشیربازی رده های پایه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، هادی صباغی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از مدال آوران دختر و پسر شمشیرباز استان در مسابقات کشوری اظهار داشت: کسب این موفقیتهای چشمگیر در گرو تلاش و سرمایه گذاری در سنین پایه است.

وی با اشاره به قهرمانی نوجوانان و جوانان تیمهای شمشیربازی پسران در مسابقات کشور یادآور شد: کسب نایب قهرمانی تیم پایه شمشیربازی نوجوانان دختر استان در مسابقات تیمی کشور نشان داد که سیاستهای کاری و برنامه ریزهای هیئت استان در سرمایه گذاری دو ساله در سنین پایه به هدر نرفته و امروز شکوفا شده است.

رئیس هیئت شمشیربازی استان افزود: کسب دو مدال نقره و یک مدال برنز دختران در کنار یک طلا، یک نقره و سه برنز پسران باعث شد تا شمشیربازی استان با گذشت 32 ماه از آغاز فعالیت خود در استان، اکنون قطب شمشیربازی رده های پایه کشور لقب بگیرد که این مهم در رشته تخصصی و پیچیده شمشیربازی یک جهش بزرگ و چشمگیر محسوب می شود.

وی اولویتهای کاری آینده هیئت شمشیربازی استان را تداوم استعدادیابی رده های پایه عنوان کرد و افزود: راه اندازی و تجهیز هیئتهای شهرستانهای گرمی، مشگین شهر و سرعین تا پایان سال، حضور در مسابقات باقی مانده فدراسیون و همچنین اتمام مسابقات استانی از دیگر برنامه های امسال خواهد بود.

صباغی عدم استفاده مربیان با دانش و با تجربه در تربیت استعدادها را بزرگترین مشکل رشته شمشیربازی استان بویژه در بخش بانوان عنوان کرد و ابراز داشت: هرچند با حضور مربیانی نظیر گاگیک مرادیان، سلیمانی، وصالی و سرکیس عیوضیان در دو سال گذشته شاهد جهش زیادی این رشته بودیم.

وی تصریح کرد: البته شاهدیم که مربیان بانوان هیئت با کمترین حق الزحمه و امکانات، بهترین تمرینات را برای شمشیربازان ترتیب می دهند و قطعا موفقیتهای اخیر نتیجه جدیت، پشتکار و دلسوزی مربیان بومی شمشیربازی استان است.

رئیس هیئت شمشیربازی استان اظهار امیدواری کرد با تداوم حمایتهای مسئولان ورزش استان و فدراسیون شمشیربازی طی سالهای آینده، بتوانیم به عنوان تنها استانی که شمشیربازی در سراسر شهرستانهای آن در حال گسترش است، شناخته شویم.

