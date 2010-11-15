کشته و زخمی شدن 18 نفر در تحولات عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، منابع امنیتی محلی در عراق اعلام کردند که در انفجار خودروی بمب گذاری شده در نزدیک زندان "بادوش" درشمال موصل در مرکز استان نینوا دوتن کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند.

این منابع از افزایش آمار تلفات به علت وخامت حال برخی از مجروحان خبر دادند و اینکه نیروهای امنیتی حلقه امنیتی دراطراف محل حادثه تشکیل دادند و همه راههای منتهی به محل را بستند.

منابع امنیتی همچنین اعلام کردند که دراستان الانبار درغرب عراق دراثر انفجاربمب درغرب الرمادی مرکز این استان چهارتن کشته و زخمی شدند.به گفته این منابع بمب مذکوردر نزدیک کارخانه یخ سازی درمنطقه سعده درشهر القائم منجربه کشته شدن صاحب کارخانه وزخمی شدن سه تن دیگر شد.

در بغداد نیز یک عراقی دراثر انفجار بمب درمرکز این شهر مجروح شد.به گفته منابع امنیتی بمب در میدان فردوس در منطقه الکراده منفجر شد یک خودرو را مورد هدف قرار داد که منجر به کشته شدن راننده اش و انتقال وی به بیمارستان گردید.

منابع اعلام کردند که نیروهای امنیتی بلافاصله مبادی وردی منطقه را بستند و مانع نزدیک شدن مردم به محل شدند و تحقیقات درباره حادثه را آغاز کردند.

همچنین دربغداد گشتی ارتش آمریکا هدف تله انفجاری قرار گرفت که خساراتی در برنداشت. به گفته منابع امنیتی این تله انفجاری درمنطقه الدوره درجنوب بغداد درمسیر خط سریع قرار داده شده بود که درهنگام عبورگشتی آمریکایی منفجر شد.نیروهای آمریکای منطقه را به محاصره درآوردند.

منطقه سبزبغداد درمرکز این شهر یکشنبه شب هدف سه گلوله خمپاره قرار گرفت اما خسارتی در برنداشت.

همچنین بالگردهای آمریکایی به سوی دونفر که درحال کار گذاشتن بمب درجاده کرکوک-تکریت بودند آتش گشودند و آنها را ازپای درآوردند.

منابع امنیتی از کشته شدن یک افسرپلیس عراق دراثر تله انفجاری کار گذاشته در زیر خودرواش در پل الرطبه درغرب الانبار خبر دادند.