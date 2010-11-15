همه چیز تحت تاثیر لغو دیدار با نیجریه/ حضور نکونام و شجاعی و مصدومیت مبعلی

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان تیم ملی پس از گفتگو با خبرنگاران ساعت 15:45 از هتل المپیک پیاده راهی کمپ تیم‌های ملی شدند که در این بین جواد نکونام دیرتر از همه بازیکنان خود را به کمپ رساند. البته تعدادی از آنها در بین راه در مورد لغو این مسابقه صحبت می‌کردند.

در ابتدای این تمرین که نخستین تمرین جواد نکونام و مسعود شجاعی بود، طبی 5 دقیقه برای بازیکنان صبحت کرد و پس از دویدن بازیکنان به دور زمین و انجام حرکات کششی، نفرات حاضر در تمرین در قالب دو تیم سرمه ای و زرد فوتبالی درون تیمی را انجام دادند.

در این بازی تیم زرد که نفرات اصلی در آن حضور داشتند، توسط قطبی هدایت می‌شد و بیوتر وظیفه هدایت تیم سرمه ای را برعهده داشت که هر دو این مربیان در مقاطعی، این بازی را لغو و نکاتی را به بازیکنان گوشزد می‌کردند.

در این بین دو بازیکن و یک دروازه بان که خارج از بازی بودند زیر نظر منصوریان تمرینات اختصاصی را انجام می‌دادند. ایمان مبعلی هم که به دلیل مصدومیت در تمرینات گروهی شرکت نکرد، پس از 15 دقیقه دویدن به دور زمین، برای انجام فیزیوتراپی محل تمرین را ترک کرد.

مربیان شرکت کننده در کلاس فوتوره 3 مربیان هم برای دقایقی به همراه مرتضی محصص مدرس این کلاس، در کنار زمین حاضر شده و این تمرین را تماشا کردند.

فریدون معینی و اکبر محمدی هم که برای نظارت بر تمرین تیم نونهالان که در زمین شماره 2 برنامه‌های آماده سازی را انجام می‌دادند، در کمپ تیم‌های ملی حاضر شده بودند، برای دقایقی تمرین بزرگسالان را زیر نظر گرفتند.

حدود 10 تماشاگر و 20 بازیکن مدرسه فوتبال که در کمپ تیم‌ملی حضور یافته بودند، به غیر از تماشای تمرین، بازیکنان را هم تشویق می کردند. تعدادی از این افراد هم کنجکاوانه در خصوص دلایل لغو بازی ایران و نیجریه سوال می‌کردند.