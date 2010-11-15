6 شهر خراسان جنوبی از گاز طبیعی بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن افتخاری عصر دوشنبه در نشست کمیته انرژی استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تا کنون شش شهر استان به شبکه گاز طبیعی متصل و از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند، افزود: از سال 86 تا کنون شهرهای قاین، بیرجند، فردوس، اسلامیه، آرین شهر و خضری از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند.

وی با بیان اینکه 74 درصد جمعیت شهری استان از نعمت گاز طبعی برخوردار هستند، بیان داشت: امسال شش شهر دیگر استان شامل شهرهای سرایان، آیسک، سه قلعه، نیمبلوک، خوسف و بشرویه در دستور کار شرکت گاز استان قرار دارد.

وی تصریح کرد: به بهره مندی این شش شهر جمعیت تحت پوشش شهری استان از گاز به 88 درصد خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: این درحالی است که تا قبل ازسال 86 در استان خراسان جنوبی هیچگونه مصرف کننده گازطبیعی وجود نداشت و دستیابی به این میزان برخورداری از گاز طبیعی در استان در طول مدت حدود چهار سال قابل توجه بوده و حکایت از همت مضاعف و کار مضاعف در زمینه گازرسانی دارد.

افتخاری خاطرنشان کرد: در مجموع برای گازرسانی به شش شهری که پروژه گازرسانی به آنها آماده افتتاح بوده و یا تا دهه فجر به بهره برداری خواهند رسید بالغ بر 162کیلومتر خطوط انتقال فولادی با اقطار 20 و 10 اینچ، 310 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع شهری از جنس فولادی و پلی اتیلن، تعداد یازده ایستگاه تقلیل فشار درون و برون شهری اجرا شده است.

وی ادامه داد: نصب تعداد هشت هزار 500 علمک گاز بیراین شهرها در سال جاری پیش بینی شده است.

افتخاری اعتبار هزینه شده برای گاز رسانی به این شش شهر استان را بالغ بر 500 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با اتصال این شهر ها به شبکه گاز حدود 13 هزار خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.