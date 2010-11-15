برگزاری نمایشگاه ناتوی فرهنگی در دانشگاه تربیت معلم

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای منویات مقام معظم رهبری در سالهای اخیر در خصوص تهاجم فرهنگی، شبیه خون فرهنگی، نمایشگاه ناتوی فرهنگی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری از امروز به مدت یک هفته در محوطه دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس کرج دانشگاه تربیت معلم در حال برگزاری است.

حجت الاسلام ابوالحسن براتی معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هدف از برگزاری این نمایشگاه را آشنایی دانشجویان با اهداف ناتوی فرهنگی، ابزار ناتوی فرهنگی، استفاده از سیستمهای رسانه ای، ماهواره ها، رایانه و غیره... در راستای رسیدن به مقاصد خود که نفاق بین مسلمانان، و بی خبر نسل های جدید و آینده از غنای فرهنگی خویش اعلام کرد.

وی این نمایشگاه را مکمل نمایشگاه سراب دانست و محورهای اصلی آن را شامل استفاده طراحان جنگ نرم از انیمیشنها و برخی از برنامه های تلویزیونی کودک و نوجوان، استفاده طراحان جنگ نرم از شبکه های ماهواره ای برای تبلیغ دین گریزی برای نسلهای آینده برشمرد.

این مسئول همچنین آشنایی دانشجویان با ادبیات جنگ نرم و کشورهایی که از جنگ نرم برای مقابله با حکومتهای دینی را از دیگر محورهای نمایشگاه فوق عنوان کرد.

معاون دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه تربیت معلم استقبال دانشگاهیان از این نمایشگاه را چشمگیر تر از نمایشگاه سراب اعلام کرد.