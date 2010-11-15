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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۳۰

بااخطار قانونی دلخوش ؛

یک بند از ماده 105 برنامه پنجم به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد

یک بند از ماده 105 برنامه پنجم به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد

در پی اخطار قانون اساسی نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی بند الف ماده 105 برنامه پنجم توسعه کشور برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر ، امروز دوشنبه در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی ، کاظم دلخوش به استناد اصل 100 قانون اساسی تاکید کرد: در بند الف ماده 105 آمده است مناطق آزاد نیازی به شوراهای اسلامی شهری و روستایی ندارد؛ این در حالی است که در اصل 100 قانون اساسی تمام دهداری ها، روستاها و شهرها باید شورایای و شهرداری داشته باشند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پی این اخطار تاکید کرد : اگر پیشنهاد حذف کل ماده 105 رای نیاورد درباره اخطار قانون اساسی بند "الف" ماده تصمیم گیری خواهد شد.
 
پس از به رای گذاشتن پیشنهاد حذف کل ماده 105 برنامه پنجم توسعه که ازسوی نادر قاضی پور مطرح شد و نمایندگان به آن رای مثبت ندادند، رئیس مجلس اخطار قانون اساسی دلخوش را جهت اصلاح بند الف ماده 105 به رای گذاشت.
 
نمایندگان مجلس با 161 رای موافق و 8 رای مخالف و 8 رای ممتنع با حذف بند الف ماده 105 موافقت کردند و این بند با موضوع رعایت تشکیل شورایاری در مناطق آزاد به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
 
در بند الف این ماده آمده است مدیران سازمان های مناطق آزاد به‌نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه و قائم‌مقام شورای شهر و روستا محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های شوراهای اسلامی شهر و روستا و دستگاه های اجرائی مستقر در این مناطق به‌استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به ‌عهده وی است ، سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.
 
کد مطلب 1192651

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