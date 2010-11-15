دو کتاب در گرگان روانه بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در کتاب بازگشت ققنوسها که مجموعه خاطرات آزادگان سرافراز شرکت مخابرات استان گلستان تحریر شده است و خاطرات 23 ازاده درج شده است.

ترابی در مقدمه کتاب آورده است: این کتاب عصاره ای از خاطرات گروه خاصی از رزمندگان است که به عنوان سندهای زنده و پربار جنگ تحمیلی در کنار ما زندگی می کنند.

در ادامه این مقدمه می خوانیم: دانشگاه اسارت برخلاف تمام دانشگاههای علمی، تنها دانشگاه تجربی دنیا است.

گفتنی است این کتاب در 134 صفحه توسط نشر سنبله مشهد در تیراژ هزار نسخه روانه بازار کتاب شده است.

کتاب دوم ترابی فال قهوه نام دارد که مجموعه چهار داستان کوتاه است، این کتاب در 52 صفحه در تیراژ هزار نسخه توسط انتشارات رشد فرهنگ در سال 1388 تالیف و روانه بازار کتاب شده است.