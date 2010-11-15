شاخص کل بورس تهران 6.5 واحد پایین آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگزارن بازار سرمایه در 24 روز آبان‌ماه جاری در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌های کشیدند که ارزش بازار سهام به 851 هزار و 735 میلیارد ریال رسید که نسبت به روز گذشته 520 میلیارد ریال کاهش را نشان می‌دهد.

در پایان معاملات امروز دو‌شنبه 24 آبان‌ماه جاری شاخص کل با 5/6 واحد کاهش نسبت به دیروز، عدد 18 هزار و 35 واحد را نشان می دهد، این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت برتر با افت 8/0 واحدی در عدد 1066 واحد باقی ماند.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 22 هزار و 871 واحد رسید که نسبت به روز یک‌شنبه 23 آبان ماه امسال 77 واحد کاهش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 15 هزار و 7 واحد را، نشان می دهد،که این رقم نسبت به دیروز 28 واحد رشد دارد.

در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با کاهش 281 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 24 هزار و 379 واحد توقف کرد، همچنین شاخص صنعت با رشد 8 واحدی نسبت به روز یک‌شنبه 23 آبان‌ماه در عدد 13 هزار و 603 واحد متوقف شد.