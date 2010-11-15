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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۳۹

فرهنگ و فرآوری زعفران خراسان جنوبی ثبت ملی شد

فرهنگ و فرآوری زعفران خراسان جنوبی ثبت ملی شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: سرپرست میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری خراسان جنوبی از ثبت ملی فرهنگ و فرآوری زعفران استان در فهرست میراث معنوی و ملی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: همزمان با پنجمین جشنواره ملی طلای سرخ، فرهنگ و فرآوری زعفران به شماره ثبت 56 در فهرست آثار معنوی و ملی کشور ثبت و رونمایی شد.

وی اظهارداشت: این مراسم با حضور معاون برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تعدادی از وزرای کشور، مدیر کل ثبت آثار معنوی و طبیعی، معاونان و مسئولان اداره کل میراث فرهنگی و تعدادی از میهمانان خارج از کشور برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره زعفران به مدت دو روز در شهرستان قاینات برگزار شد که ارائه مقاله و عکس در زمینه زعفران از دیگر برنامه ‌های آن بود.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی گفت: همزمان با این جشنواره از کتاب فرهنگ زعفران در خراسان جنوبی نیز رونمایی شد که این کتاب برای اولین بار در کشور توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری خراسان جنوبی چاپ شده است.

رضایی تأکید کرد: نمایشگاه جانبی جشنواره نیز در قالب 100 غرفه به معرفی صنایع ‌دستی و سایر دستاوردهای استان خراسان جنوبی به مدت هشت روز، جنب محل برگزاری همایش‌های جشنواره (دانشگاه آزاد اسلامی قاین) برپا شده است.

کد مطلب 1192654

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