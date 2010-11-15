نادر ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق اظهار داشت: دوران هشت سال دفاع مقدس همان‌گونه که ولی امر مسلمین حضرت‌ آیت‌الله خامنه‌ای بارها تأکید فرموده‌اند برای ملت ما برکات و نعمات بسیاری به همراه داشته است.

وی افزود: در شرایط امروز که دشمنان اسلام و انقلاب تمام تلاش و توان خود را برای ضربه ‌زدن به آرمان‌ها و اصول ملت ایران به ‌کار بسته‌اند، ما باید با زنده‌ نگاه داشتن فرهنگ ایثار و شهدات و ترویج ارزش‌های دفاع مقدس، نسل جوان را آماده حفظ و حراست از ارزش‌های انقلاب کنیم.

این فرمانده ارشد نظامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اداره کل حفظ آثار دفاع مقدس البرز برای تحقق این مهم چه اقداماتی انجام داده است، گفت: اقدامات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است البته قبول داریم که کافی نیست و هنوز نتوانسته‌ایم دین خود را به شهدا و امام شهیدان ادا کنیم.

ادیبی ادامه داد: یکی از کارهای ارزشمندی که در حال انجام دادن آن هستیم، احداث و راه‌اندازی باغ موزه دفاع مقدس استان البرز است که این طرح با حمایت ویژه سردار باقرزاده و همچنین همکاری مسئولان استان از جمله استاندار در حال انجام است.

وی افزود: در احداث باغ موزه دفاع مقدس البرز ما تنها به فکر نمایش دادن ادوات و تجهیزات نظامی نیستیم و تلاش داریم تا عنصر اصلی پیروزی سپاه اسلام در دوران هشت سال جنگ تحمیلی که همان روحیه ایمان، ایثار و ولایتمداری بود را به بهترین شکل برای نسل جوان تبیین کنیم.

مدیر‌کل اداره حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان البرز ادامه داد: هم‌اکنون جانمایی برای احداث این باغ موزه انجام شده و مهندسین مشاور که همگی از ایثارگران دوران دفاع مقدس هستند عملیات مهندسی احداث این اثر ارزشی را در دستور کار دارند.

ادیبی تأکید کرد: پس از اتمام مراحل اجرایی از عموم خانواده معظم شهدا و ایثارگران یکبار دیگر تقاضا خواهیم کرد که هر آنچه در مورد دفاع مقدس در اختیار دارند را برای نمایش به این باغ موزه اهدا کنند.

وی در پایان اظهار داشت: دشمنان به دنبال قطع رابطه جوانان ایران اسلامی با دوران دفاع مقدس هستند، چرا که به خوبی می‌دانند روحیه دفاع از ارزش‌ها در جوانان ما بسیار بالا است و اگر آنها با دوران دفاع مقدس انس داشته باشند، دشمنان به هیچ عنوان توانایی پیشبرد اهداف شوم خود را نخواهند داشت.