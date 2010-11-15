"میشله الیوت ماری" وزیر خارجه فرانسه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فرانسوا فیون" فهرست اعضای جدید کابینه خود را اعلام کرد. بر این اساس در کابینه جدید فرانسه شماری از سیاستمداران کهنه کار از جمله "برنار کوشنر" از دولت خداحافظی می کنند.

کاخ الیزه با اعلام این مطلب از خانم "میشله الیوت ماری" بعنوان جانشین کوشنر در وزارت خارجه خبر داد. همچنین "آلن ژوپه" نخست وزیر پیشین فرانسه نیز در کابینه جدید عهده دار وزارت دفاع خواهد بود. در عین حال برای "هروه مورن" وزیر دفاع قبلی هیچ سمتی در نظر گرفته نشده است.

از جمله کسانی که همچنان در کابینه جدید در سمت خود ابقا شده اند می توان از "کریستینه لاگارد" وزیر اقتصاد فرانسه، نام برد.

روز گذشته "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه با ابقای "فرانسوا فیون" در نخست وزیری از ایجاد تغییرات اساسی در کابینه خبر داد.

این اقدام پس از شکست احزاب طرفدار دولت سارکوزی در انتخابات اخیر فرانسه صورت می گیرد. بر اساس آخرین نظرسنجیها میزان محبوبیت سارکوزی در بین مردم این کشور به حدود 30 درصد تنزل کرده و لایحه افزایش سن بازنشستگی که مخالفتهای گسترده ای در این کشور داشته، از دلایل این امر بوده است.