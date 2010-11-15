17 درصد کودکان ایرانی اضافه وزن دارند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، رویا کلیشادی بعد از ظهر دوشنبه در همایش یک روزه دیابت و شهرنشینی افزود: در طرح غربالگری که بر روی 900 هزار نفر از کودکان ایرانی در ابتدای ورود به مدرسه انجام گرفت، این نتیجه حاصل شد که نزدیک به 17 درصد از کودکان به کمبود وزن و 17 درصد نیز به اضافه وزن مبتلا هستند.

وی با تاکید بر اینکه بروز دیابت بزرگسالان در کودکان یک مشکل اساسی محسوب می‌شود، اظهار داشت: متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد بروز دیابت نوع بزرگسالان در کودکان هستیم که این موضوع بسیار خطرناک و البته تامل برانگیز است.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان با اشاره به اینکه 50 درصد از ایرانیان اضافه وزن دارند، تصریح کرد: اضافه وزن در مردم ایران بیشتر در بانوان مشاهده می‌شود.

وی اضافه کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده به این نتیجه رسیده‌ایم که نژاد مردم آسیا بیشتر از نژاد مردم اروپا نسبت به بروز چاقی شکمی و دیابت استعداد دارد.

کلیشادی با اشاره به اینکه تجمع چربی در شکم باعث مقاومت بدن فرد به انسولین و بروز دیابت می‌شود، ادامه داد: احتمال یک فرد آسیایی با بروز چاقی شکمی به 30 برابر می‌رسد در حالی که یک فرد اروپایی ممکن است با افزایش چاقی شکمی 10 برابر بیشتر مبتلا به دیابت شود.

وی همچنین به تحقیقات انجام شده در ارتباط با بروز بیماری دیابت در کودکان اشاره کرد و گفت: در این تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که نوزدانی که کمتر از دو هزار و 500 گرم وزن دارند، بیشتر در معرض ابتلا به فشار خون، دیابت و بیماری‌های قلبی هستند.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان افزود: به دلیل وجود برخی باورهای غلط و نادرست در خانواده، زمینه بی‌تحرکی در کودکان و افراد ایجاد شده و تعداد بیشتری از کودکان به دیابت و اضافه وزن مبتلا می‌شوند.

مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت استان اصفهان نیز در این همایش یک روزه گفت: بیش از 60 هزار نفر از مردم شهر اصفهان از ابتدای سال تاکنون تحت طرح غربالگری دیابت قرار گرفتند.

رضا فدایی افزود: پس از اجرای این طرح مشخص شد که شش هزار نفر از مجموع 60 هزار نفر شهروند قرار گرفته تحت طرح غربالگری دیابت، مبتلا به بیماری دیابت هستند.

وی به چگونگی اجرای طرح سراسری غربالگری دیابت اشاره کرد و اظهار داشت: با اجرای طرح کشوری غربالگری دیابت در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، تمامی افراد 30 سال به بالا تحت اجرای این طرح قرار گرفتند.

مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه شیوع دیابت نوع دو با افزایش سن ارتباط مستقیمی دارد، تصریح کرد: این نوع دیابت معمولاً به دلیل عوامل محیطی نظیر نوع زندگی، تغذیه نامناسب، آلاینده‌های هوا و استرس بروز می‌کند.

وی همچنین به عوامل تشدید کننده بروز دیابت در مادران باردار اشاره کرد و ادامه داد: سقط جنین، تولد نوزادان بیش از چهار کیلوگرم وزن و مرده‌زایی احتمال بروز دیابت در مادران باردار را افزایش می‌دهد.

فدایی تاکید کرد: کاهش مصرف قند و چربی، 30 دقیقه پیاده‌روی در روز و استفاده از 40 گرم میوه و سبزیجات در روز به همراه استفاده از روغن‌های گیاهی احتمال بروز دیابت در افراد مستعد را کاهش می‌دهد.