به گزارش خبرنگار مهر، در نشست کمیته فنی ظهر امروز دوشنبه باشگاه پرسپولیس، کادر فنی از مدیریت باشگاه خواست در مورد انجام دیدار روز شنبه هفته آینده پرسپولیس برابر داماش گیلان در ورزشگاه سردار جنگل،‌ با سازمان لیگ مکاتبه کند.

علی دایی در این نشست عنوان کرد با توجه به مصنوعی بودن زمین چمن ورزشگاه عضدی رشت و از آنجا که تیم فوتبال پرسپولیس تمامی تمرینات و مسابقات خود را در زمین چمن طبیعی برگزار می‌کند،‌ سرخپوشان تهرانی این امکان را داشته باشند که دیدار خود در برابر داماش گیلان را در چمن طبیعی ورزشگاه سردار جنگل برگزار کنند.

بر این اساس باشگاه پرسپولیس امروز در مکاتبه‌ای رسمی با سازمان لیگ،‌ خواستار برگزاری این دیدار در چمن طبیعی ورزشگاه سردار جنگل به جای ورزشگاه شهید عضدی شد.

کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس در جلسه کمیته فنی این تیم از مدیریت باشگاه خواست تا در خصوص اشتباهات داوری علیه این تیم پیگیری‌های لازم از مجاری قانونی انجام دهد.

از سوی دیگر حمید استیلی مربی پیشین باشگاه پرسپولیس برای رسیدگی به بحث مالیات قرارداد سال 86 خود، روز یکشنبه در باشگاه پرسپولیس حضور یافت. سرمربی کنونی تیم فوتبال شاهین بوشهر پس از گفتگو با معاون مالی اداری باشگاه و دریافت نامه‌ای برای اداره مالیات، باشگاه پرسپولیس را ترک کرد.