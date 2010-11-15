آملی ها در اهدای خون رکورد جدیدی در دنیا ثبت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، سیدعلی مفتاح عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه هم اکنون به ازای هر هزار شهروند آملی حدود 60 نفر خون اهدا می کنند افزود: بالاترین آمار اهدای خون در دنیا در کشورهای اروپایی و آمریکا به ازای هر هزار نفر 40 تا 45 نفر است.

وی این حضور واستقبال شهروندان آملی برای اهدای خون به بیماران نیازمند را برای بیماران خاص این شهرستان یک نعمت بزرگ خواند و به خاطر حق شناسی شهروندان آملی از آنان قدردانی کرد.

رئیس پایگاه انتقال خون آمل، با بیان ینکه هم اکنون حدود 60 درصد شهروندان این شهرستان به صورت مستمر به بیماران نیازمند خون اهدا می کنند، تصریح کرد: شهروندان آملی در هفت ماهه امسال تاکنون 15هزار و600 واحد معادل هفت میلیون و 18هزارسی سی خون به بیماران نیازمند اهدا کردند که بسیار چشمگیر وبی سابقه بوده است.



مفتاح اضافه کرد: این میزان اهدای خون در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 15 درصد افزایش داشته است.

وی سرانه اهدای خون در کشور را 25 تا 35 نفربه ازای هر هزارنفر بیان کرد و ادامه داد: این سرانه در مازندران 37 در هزار است.

رئیس پایگاه انتقال خون آمل تصریح کرد: پس از اهدای خون توسط اهداکنندگان، آزمایش های زیادی گرفته و پس از صحت کامل در سلامت خون دریافتی برای مصرف بیماران نیازمند به خون اهداء می شود.

رئیس پایگاه انتقال خون آمل با اشاره به اینکه بیماران تالاسمی بیشترین استفاده از خون های اهدایی این پایگاه را دارند یادآورشد: خون های مازاد این پایگاه به بیمارستانها و مراکز درمانی شهرهای آمل و فریدونکنار، محمودآباد و چمستان ارسال می شود.

مفتاح خاطرنشان کرد: شهروندان آملی پارسال نیز 23 هزار و 490 واحد معادل حدود 10 میلیون و 570 هزارسی سی خون به بیماران نیازمند اهدا کردند که این آمار بسیار چشمگیر ودر مازندران بی سابقه بوده است.

شهرستان آمل بیش از 370 هزارنفر جمعیت دارد.