بزرگترین کارخانه تولید ساختمان صنعتی کشور در خاتم احداث می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، فرماندار خاتم بعد از ظهر دوشنبه در جلسه‌ برنامه ‌ریزی با سرمایه‌ گذاران اسپانیایی اظهار داشت: این کارخانه قرار است با مشارکت شرکت سازه‌ گستر و سرمایه‌ گذاری طرفهای اسپانیایی احداث شود که در نوع خود یکی از بزرگترین و بی‌ نظیرترین کارخانه‌های تولید ساختمان صنعتی کشور و استان یزد است.

سید ناصر امامی بیان داشت: شهرستان خاتم به لحاظ موقعیت استراتژیک جغرافیایی و واقع شدن بین استانهای فارس، کرمان و یزد، استانهای جنوبی از جمله کرمان و بندرعباس را به استانهای مرکزی و اصفهان متصل می‌ کند و از این لحاظ احداث کارخانه تولید ساختمانهای صنعتی می‌ تواند سفارشات و نیازهای استانهای یاد شده را نیز زیر پوشش قرار دهد .

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پیگیریهای انجام شده، مجوز احداث این کارخانه از سازمان صنایع و معادن اخذ و تاکنون مقدمات تحویل زمین به میزان 25 هکتار در ناحیه صنعتی هرات انجام شده است.

امامی همچنین عنوان کرد: توافق لازم برای اخذ آب مورد نیاز از شرکت شهرکهای صنعتی نیز صورت گرفته و زمینه پرداخت تسهیلات مورد نیاز نیز در این زمینه فراهم شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: پس از تسطیح زمین و اخذ تسهیلات مورد نیاز، عملیات اجرایی احداث این پروژه مهم با اعتبار 60 میلیارد ریال آغاز شود.

فرماندار خاتم بیان داشت: با بهره ‌برداری از این کارخانه بزرگ، بیش از 60 نفر در این واحد مشغول به کار خواهند شد.

امامی با اشاره به مشخصات و ویژگی‌ های ساختمان‌های صنعتی که قرار است در این کارخانه تولید شود، اظهار داشت: عمر این ساختمانها صد سال بوده و در برابر زلزله تا 10 ریشتر مقاوم خواهند بود.

وی ادامه داد: نمونه این ساختمانها به صورت شهرک ‌سازی، آپارتمان در کشور اسپانیا ساخته شده و بسیار رضایت ‌بخش بوده است.

امامی عنوان کرد: این ساختمانها پس از سفارش متقاضی، در طول مدت یک هفته ساخته و نصب خواهد شد و با توجه به ساخت نوع دیوارها، نیازی به ساخت و سازهای داخلی نخواهد داشت.