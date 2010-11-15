500 نفر در هیئت تیراندازی خراسان جنوبی عضو هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رضا بخشی عصر دوشنبه درنشست مسئولین دوهیئت ورزشی تیر اندازی و بیماران خاص با خبرنگاران از برپایی مسابقات تیراندازی در چهار خط تیراندازی در رشته تفنگ و تپا نچه در دومین نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی خبر داد و تاکید کرد: فعالیت هیئت تیراندازی خراسان جنوبی در دو سال اخیر رشد چشمگیری داشته است.

وی اهم برنامه‌ های آینده هیئت را برگزاری کلاس‌های داوری، ارتقای مربیگری، اصول و فنون، استعدادیابی، تشکیل پایگاه‌های قهرمانی، اعزام ورزشکاران به مسابقات کشوری، برگزاری اردو برای ورزشکاران، تجلیل از ورزشکاران و پیشکسوتان و برگزاری کلاس‌های استعدادیابی دانست.

نایب رئیس هیئت تیراندازی خراسان جنوبی با اشاره به افتخارات این هیئت، افزود: عضویت مینا بهنامیان در تیم ملی بانوان کشور در شش ماه نخست سال 86، کسب مقام‌های دوم و چهارم کشوری، کسب مقام دوم کشوری توسط سامان توکلی و اعزام به مسابقات خارج از کشور و کسب مقام سوم تیمی دانشجویان کشور در مسابقات جهانی از جمله این افتخارات است.

بخشی ابیان داشت: برگزاری مسابقات تیراندازی در چهار خط تیراندازی در رشته تفنگ و تپانچه و اهدای جوایز، استعدادیابی در خلال برگزاری مسابقات، بیمه ورزشی ورزشکاران علاقمند و تقدیر از پیشکسوتان و قهرمانان از برنامه‌های هیئت در دومین نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی بود.

وی به نقش ورزش در سلامتی افراد اشاره کرد و یادآور شد: ورزش صحیح سبب سلامتی جسم و شادابی روح می ‌شود.

رئیس هیئت ورزش‌های بیماران خاص خراسان جنوبی نیز گفت: 80 نفر عضو هیئت ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضای استان هستند.

هادی دهقانی با بیان اینکه هیئت ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضای خراسان جنوبی در سال 1384 تاسیس شد، اظهار داشت: این هیئت در حال حاضر در رشته‌ های دارت، بدمینتون، شطرنج، پینگ ‌پنگ و شنا فعالیت دارد.

وی تاکید کرد: بیماران دیابتی، پیوند اعضا، دیالیزی، هموفیلی و تالاسمی زیر پوشش این هیئت قرار دارند.

رئیس هیئت ورزش ‌های بیماران خاص خراسان جنوبی شرکت در مسابقات قهرمان کشوری برابر تقویم ورزشی فدراسیون، شرکت در کارگاه‌های آموزشی، شرکت در فعالیت‌های ورزشی برابر دستورالعمل‌های اداره تربیت بدنی را از اهم برنامه‌های این هیئت خواند.

دهقانی از کسب مقام پنجم مسابقات شطرنج قهرمانی کشور در قزوین خبر داد و افزود: برنامه ‌های هیئت در دومین نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی استان نیز به نمایش در‌آمد.

وی یادآور شد: تعامل بسیار جدی و نزدیکی بین هیئت ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضای استان با اداره کل تربیت ‌بدنی در راستای توسعه بیش از پیش امکانات و فضاهای ورزشی برای این قشر جامعه وجود دارد.