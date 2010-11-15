به گزارش خبرنگار مهر، غلام نوری زاده عصر دوشنبه در جلسه هیئت کشتی استان گفت: این اردو از فردا سه شنبه در خانه کشتی ساری برای شناخت تیم منتخب کشتی فرنگی مازندران برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور برپا می شود.

وی افزود: دراین اردو از همه کشتی گیران مطرح استان در اوزان مختلف دعوت شده تا تیم اعزامی مازندران با ترکیبی کامل به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شود.

دبیرهیئت کشتی مازندران اسامی کشتی گیران دعوت شده را نیز اعلام کرد که در55 کیلوگرم: حسن حاجی پور و بابک شیرزاد از آمل، مسعود رضایی ازنوشهر، حسین حبیبی ازبابل و صادق واحدی از ساری حضور دارند.

وی گفت: در60 کیلوگرم: وحید جان برسنگ و مهدی موسی زاده ازبابل، میثم عنایت پورامیرکلا، مصطفی رنگرز از نوشهر و

در66 کیلوگرم: صابر میرزاده ازبابل، سیروس ترابی ازساری و محمد محسنی، علی امامی، نادر حسن زاده ازآمل در اردوی تیم ملی به روی تشک می روند.

وی افزود: در وزن 74 کیلوگرم: آرمین رضازاده و میلاد باباجان زاده ازبابل، اصغرقمی از نوشهر، علیرضا رجبی ازساری ومسیح قربانی از قائمشهر حضور دارند.



به گفته نوری زاده، در84 کیلوگرم نیزعادل بالی تبار، هادی حسن نژاد و صابر بالی تبارازآمل، پیمان کاردگرازبابل، مهدی کلانتری ازساری در این اردو حضور دارند.

وی گفت: قاسم رضایی و محمدرضا اکبری از آمل، محمد خانلرزاده و سامان نوروزی از بابل و داود گیل نیرنگ ازنوشهر در وزن 96 کیلوگرم به رقابت می پردازند.

نوری زاده خاطر نشان کرد: در وزن120 کیلوگرم: علیرضا اکبری ازآ مل و بشیرباباجان زاده از بابل در فهرستدعوت شدگان به این اردو هستند.

دبیرهیئت کشتی مازندران تصریح کرد: در این اردو مظفر فولای، حسن حسین زاده و هاشم میرزاده به عنوان مربیان تیم کشتی فرنگی مازندران حضور دارند.

نوری زاده خاطرنشان کرد: مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور روزهای 22 و23 آذرماه در شیراز برگزار می شود.

