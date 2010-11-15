ووشوکار وزن 70 کیلوگرم کشورمان عصر امروز دوشنبه پس از شکست ورزشکار چین تایپه در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو اظهار داشت: حریف استخوانداری داشتم. برایم مهم بود که این مبارزه را به سود خود تمام کنم چون نمی‌خواهم دست خالی برگردم.

وی ادامه داد: البته تا الان مدال برنزم در بازی های آسیایی قطعی شده است. اما این برایم کافی نیست چون به دنبال مدال طلا هستم.

عباسی که فردا باید در مرحله نیمه نهایی با ووشوکاری از چین مبارزه داشته باشد، یادآور شد: سابقه بازی با او را دارم. چند ماه پیش بود که با او مبارزه کردم و در حالی که مبارزه به نفع من بود شکست خوردم. اما این بار باید ببرم.