دانش آموزان بايد خود را براي استفاده صحيح از آزادي و مردم سالاري آماده كنند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" غلامعلي حدادعادل روز شنبه در چهارمين جلسه مجلس دانش آموزان افزود: جامعه اي كه 2 هزار و 500 سال با استبداد خو كرده نمي تواند خودش را براي استفاده صحيح از آزادي آماده كند ولو اينكه آزادي با انقلاب اسلامي كه خون هاي بسياري براي آن ريخته شده است، همراه شود.



وي خاطرنشان كرد: براي مجلس هفتم مايه افتخار است كه شاهد حضور دانش آموزان در خانه ملت مي باشد و من چون يك معلم هستم از ديدن دانش آموزان احساس شادي كرده و خود را در جايگاه اصلي خود يعني معلمي مي دانم و اميدوارم به عنوان معلم در مجلس هفتم حضور داشته باشم.



رييس مجلس با اشاره به اينكه پايه هاي هرآرمان و ارزشي براي آينده كشور بايد در آموزش و پرورش پي ريزي شود، تصريح كرد: هيچ رفتاري بدون نهادينه شدن و تربيت ميسر نمي شود.



حدادعادل اضافه كرد: گام اول براي رفع هر نقص و عيبي را بايد از آموزش و پرورش برداشته شود.



وي با بيان تفاوت بين شرايط اميدوار كننده اي كه جوانان امروز در آن قرار دارند با شرايط ر‍ژيم گذشته، خاطرنشان كرد: در آن زمان جواني كه در ايران زندگي مي كرد شاهد نفوذ و تسلط بيگانگان در كشور بود، حكومت كشور مزدور بيگانگان بوده و از آنان دستور مي گرفت.



رييس مجلس تاكيد كرد: به بركت انقلاب اسلامي و همت و شجاعت و تقوي و رهبري امام راحل (ره) و همه شهيداني كه در راه پيروزي انقلاب اسلامي جان خود را فدا كردند ما صاحب استقلال هستيم، امروز بيگانگان براي كشور ما تصميم نمي گيرند و خودمان سرنوشت كشور را رقم مي زنيم.



حدادعادل با تاكيد بر اينكه امروز ملت ايران حاكم بر مقدرات كشور است، خاطرنشان كرد: اين مهم ترين تفاوت ميان نسل امروز و ديروز است.



وي ادامه داد: نسل امروز با نگاهي اميدوار مصمم است براي پيشبرد و حفظ استقلال كشور و رساندن آن بر مجد و عظمتي كه شايسته آن است، تلاش كند و اين مساله بايد سرلوحه همه انديشه ها و افكار شما باشد.



رييس مجلس خطاب به دانش آموزان حاضر در مجلس دانش آموزي گفت: شما فرزندان ملتي هستيد كه قيام كرده، استقلال خود را به دست آورده و منشا يك تحول اساسي در جهان اسلام و خواستار حاكميت ارزش هاي ديني برجهان شده است.



حدادعادل با اشاره به اينكه اين مساله براي دانش آموزان اميدواركننده و شادي بخش است، گفت: كشور به جوانان به عنوان سرمايه نظر مي كند، مقام معظم رهبري، مجلس و دولت اميدشان به آينده بستگي به حضور نسل جوان و آگاهي آنان از اداره امور كشور دارد.



وي دوران دانش آموزي را مقدمه مهمي براي ورود به عرصه هاي اجتماعي و سياسي دانست و تصريح كرد: بيش از آنچه كه در برنامه درس مدارس پيش بيني شده تاريخ معاصر كشورتان را مطالعه كنيد، هر چه با اين تاريخ آشنا باشيد قدر آن را بيشتر خواهيد دانست.



رييس مجلس با اشاره به اينكه مجلس دانش آموزي بايد تمريني براي ارتقا سطح دانش و بينش سياسي دانش آموزان باشد، گفت: شما بايد سفير صادقي باشيد و اين انديشه ها را به بين جوانان و دانش آموزان شهر خود منتقل كنيد.



حدادعادل با تاكيد بر اينكه فعاليت سياسي و اجتماعي در جوانان بدون صفاي اخلاقي و معنويت ممكن نمي شود و اگر ممكن هم باشد مفيد واقع نمي شود، گفت: به همان ميزان كه موظفيد تفكر اجتماعي را در مدارس ترويج كنيد از پاكي اخلاق محيط دانش آموزي نيز بايد پاسداري كنيد.



وي تاكيد كرد: دشمناني كه از حضور جوان ايراني در عرصه ها ناراحت هستند سعي مي كنند اين نيرو را خراب كنند، مساله اعتياد يكي از اين موارد است.



رييس مجلس با تاكيد بر اينكه اگر مساله بي بندو باري كنترل نشود درآينده مشكل ساز خواهد شد، گفت: جواني كه گرفتار مسايل اخلاقي و رواني است نمي تواند درباره كشورش انديشه كند. بي بند و باري هاي اخلاقي آرمان هاي بلند را از جوانان مي گيرد.



حدادعادل خاطرنشان كرد: در اين خصوص خود را مسئول بدانيد و درباره آن چاره انديشي كنيد و با مسئولان آموزش و پرورش همكاري كنيد تا پاكي در محيط هاي دانش آموزي حاكم شود.



رييس مجلس آرمان گرايي را يكي از ضروريات دوران جواني دانست و افزود: آرمان گرايي زماني مي تواند مفيد باشد كه با واقع گرايي همراه شود، اداره كشور نيز بر اساس تركيب متناسب آرمان گرايي و واقع گرايي صورت مي گيرد. فقط مشت هاي گره كرده كافي نيست لازم است آگاهي نسبت به مسايل اطراف خود داشته باشيم.

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